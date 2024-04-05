Англія

Нідерландський гравець змінить клубну прописку вже влітку.

Бернлі домовився про підписання правого захисника ПСВ Шуранді Самбо, передає журналіст Фабріціо Романо.

До АПЛ 22-річний нідерландець перебереться на правах вільного агента, оскільки його контракт із поточним лідером Ередивізі втрачає чинність після завершення цієї кампанії.

За даними Романо, з Бернлі Самбо підпише угоду, розраховану на чотири роки.

У поточному сезоні захисник взяв участь у 12 матчах (114 хвилин) ПСВ у всіх турнірах (без результативних дій). На його рахунку також 2 поєдинки за команду U-21 у другому дивізіоні Нідерландів.