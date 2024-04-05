Англія

Німецький фахівець очікує надважку гру на Олд Траффорд.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп напередодні гостьового матчу з Манчестер Юнайтед у рамках 32-го туру АПЛ згадав, програний матч "червоним дияволам" (3:4) у рамках Кубка Англії місяць тому.

"Ми говорили про це після гри — вони почали краще, потім ми перехопили ініціативу і були справді хороші того дня, але не змогли завершити матч в додатковий час. Хороша новина полягає в тому, що в нас не буде двох таймів додаткового часу по 15 хвилин. Того дня для нас це було занадто багато, ми не могли більше контролювати гру і припускалися помилок, яких раніше не було. І вони перевернули хід гри.

Манчестер Юнайтед — найкраща команда по грі вдома, ми всі це знаємо. Але ми не можемо просто сказати: "Давайте зробимо те, що ми робили з 15-ї хвилини до, не знаю, 70-ї з чимось". Футбол не такий простий.

Ми повинні знайти спосіб доставити супернику проблеми, і вони намагатимуться зробити те ж саме. На такому рівні, з таким суперником, на такому стадіоні, нам краще зіграти в справді хороший футбол, якщо ми хочемо чогось досягти", — наводить слова Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Матч між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем відбудеться сьомого квітня, о 17:30 за київським часом.