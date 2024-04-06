Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 32-го туру чемпіонату Англії, який пройде 6 квітня і розпочнеться о 14:30.

У матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Крістал Пелес та Манчестер Сіті, яке пройде на стадіоні Селхерст Парк.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 6 КВІТНЯ, 14:30. СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Минуло вже півтора місяці з того часу, як Олівер Гласнер став новим головним тренером Крістал Пелес замість легендарного Роя Годжсона. Звісно, чекати одразу на якийсь феноменальний прогрес лондонців із приходом австрійського фахівця виглядало б дуже самовпевнено. Швидше на цьому етапі Гласнеру вдається утримувати рівень "орлів" зразка нинішнього сезону, а також поступово впроваджувати свої ідеї в гру команди, яка наразі посідає 14-ту сходинку.

У п'яти стартових матчах в якості керманича Крістал Пелес Гласнер здобув одну перемогу над Бернлі (дебют австрійця), два нічийні результати з прямими конкурентами в особі Ноттінгем Форест і Лутона, а також зазнав двох поразок від Тоттенгема і Борнмута. Нинішня гра "орлів" навряд чи припаде до душі нейтральним уболівальникам, адже основний акцент продовжує робитися на користь прагматизму та оборони низьким блоком. І, відверто кажучи, очікувати на щось інше було б надто фанатично, дивлячись на те, з якою кількістю травм довелося зустрітися новому тренерському штабу лондонців.

Манчестер Сіті продовжує зберігати статус одного з трьох претендентів на чемпіонську корону Англії, яку команда Хосепа Гвардіоли має намір захистити. Однак якщо раніше статус фаворита "містян" на "золото" на папері все ж не піддавався величезним сумнівам, то зараз гравці Сіті перебувають уже не в такому й завидному становищі, навіть якщо враховувати візуально легший календар решти матчів АПЛ у манкуніанців порівняно з Арсеналом і Ліверпулем.

Причиною того, чому Манчестер Сіті зараз відстає від першого місця на три очки і займає лише третій рядок, є результати ігор саме з прямими конкурентами. Спочатку колектив Гвардіоли зіграв унічию з Ліверпулем на Енфілді, а надії "містян" взяти реванш в Арсеналу на своєму Етихаді за поразки в першому колі АПЛ і в матчі за Суперкубок Англії обмежилися лише обережною нульовою нічиєю. Втім, напередодні Ман Сіті впевнено розібрався з Астон Віллою, яка мріє в цій кампанії про Лігу чемпіонів, але конкуренти теж не втрачали очок у минулому турі посеред тижня. Та й загалом ніхто з учасників чемпіонських перегонів в Англії прав на помилку як таку зараз і немає.