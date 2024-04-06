Англія

Керманич Манчестер Сіті вчергове підкреслив прогрес власного виконавця.

Англійський нападник Манчестер Сіті Філ Фоден за ходом поточного сезону набрав видовищну форму й дедалі частіше стає ключовим гравцем на полі в складі "містян".

І хоча до завершення кампанії ще залишилось достатньо матчів, головний тренер клубу Хосеп Гвардіола вже зараз упевнений у тому, о його 23-річний підопічний є одним із головних претендентів на здобуття звання найкращого гравця АПЛ цього футбольного року.

"Думаю, Фоден є реальним претендентом на звання найкращого гравця АПЛ у цьому сезоні.

Я бачу, що багато гравців провели дійсно хороший сезон цього разу. Але я думаю, що претендентом Філ уже точно може бути.

Роблю цей висновок через його показники, послідовність та високий рівень гри", — заявив англійський виконавець.

За сезон Фоден провів уже 44 матчі, забив 21 гол та віддав 10 гольовий передач.