Більше бельгійського плеймейкера серед гравців "містян" забивали лише Серхіо Агуеро та Рахім Стерлінг.
Кевін Де Брюйне, Getty Images
06 квітня 2024, 16:20
У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті вирушив у гості до Крістал Пелес.
Головним героєм цього протистояння став атакуючий півзахисник "містян" Кевін Де Брюйне, який оформив дубль та записав на свій рахунок один асист.
Другий гол у ворота "орлів" став для 32-річного бельгійця 100-им за Манчестер Сіті з урахуванням усіх турнірів. Для досягнення цієї позначки Де Брюйне знадобилося 372 матчі.
Також зазначимо, що КДБ також увійшов до трійки найкращих бомбардирів в історії Ман Сіті, випередивши Шона Гоутера (99 голів, 205 матчів).
Більше за бельгійця забивали у таборі "містян" лише Серхіо Агуеро (206 голів у 390 матчах) та Рахім Стерлінг (131 гол у 339 матчах).