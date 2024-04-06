Англія

Більше бельгійського плеймейкера серед гравців "містян" забивали лише Серхіо Агуеро та Рахім Стерлінг.

У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті вирушив у гості до Крістал Пелес.

Головним героєм цього протистояння став атакуючий півзахисник "містян" Кевін Де Брюйне, який оформив дубль та записав на свій рахунок один асист.

Другий гол у ворота "орлів" став для 32-річного бельгійця 100-им за Манчестер Сіті з урахуванням усіх турнірів. Для досягнення цієї позначки Де Брюйне знадобилося 372 матчі.

Також зазначимо, що КДБ також увійшов до трійки найкращих бомбардирів в історії Ман Сіті, випередивши Шона Гоутера (99 голів, 205 матчів).

Більше за бельгійця забивали у таборі "містян" лише Серхіо Агуеро (206 голів у 390 матчах) та Рахім Стерлінг (131 гол у 339 матчах).