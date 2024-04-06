Англія

Вже невдовзі стартують чергові поєдинки чемпіонату Англії.

У рамках 32 туру АПЛ сьогодні, 6 квітня, відбудуться кілька матчів за участі українських гравців.

Лівий захисник Віталій Миколенко гратиме з перших хвилин домашнього поєдинку Евертона з Бернлі.

Центральний захисник Ілля Забарний опинився у стартовому складі Борнмута на виїзний матч проти Лутон Таун.

Атакуючий півзахисник Єгор Ярмолюк повернувся на лаву запасних Брентфорда на виїзне протистояння з Астон Віллою.

Вищезгадані поєдинки чемпіонату Англії розпочнуться о 17:00 за київським часом.