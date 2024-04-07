Англія

На нас очікує історичний двобій.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг поспілкувався з журналістами перед центральним матчем 32-го туру АПЛ з Ліверпулем. Цитує нідерландця BBC.

"Ми повинні зробити крок вперед та почати ухвалювати більш відповідні рішення на полі. Ми здатні грати на дуже високому рівні, здатні боротися з найсильнішими, обігравати найсильніших в АПЛ. Якщо ти можеш перемагати в Англії, то в єврокубках теж можна досягти серйозних результатів.

Нам потрібно навчитися доводити важливі матчі до перемоги.Нам потрібно швидко оговтатися від гри з Челсі. Треба переломити ситуацію. Ми будемо налаштовані позитивно, будемо дивитися вперед.

Манчестер буде злий та розсерджений. Із гніву можна витягти багато енергії, і саме так ми і вчинимо", — заявив Тен Гаг.

"Північно-західне дербі" між МЮ та Ліверпулем відбудеться сьогодні, о 17:30 за київським часом.