"Шпори" впевнено здолали "лісників".
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07 квітня 2024, 22:14
У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем на своєму полі приймав Ноттінгем Форест.
Господарі зуміли здолати гостей, відправивши в їхні ворота три голи. "Лісники" зуміли відповісти лише одним забитим м'ячем.
Тоттенгем – Ноттінгем Форест 3:1
Голи: Мурілло 15 (авт.), ван де Вен 53, Порро 58 – Вуд 27
Тоттенгем: Вікаріо – Порро, Ромеро, ван де Вен, Удогі – Біссума (Гейб’єрг 46), Сарр (Бентанкур 46) – Джонсон (Скарлетт 89), Меддісон (Кулусевскі 76), Вернер (Ло Чельсо 76) – Сон
Ноттінгем Форест: Селс – Вільямс (Монтьєль 86), Омобаміделе, Мурілло, Айна – Єйтс (Сангаре 81), Данілу (Рейна 80) – Еланга, Гіббс-Вайт (Домінгес 68), Хадсон-Одої – Вуд (Орігі 68)
Попередження: Вернер 25, Бентанкур 60 – Єйтс 14, Гіббс-Вайт 57, Вільямс 71, Данілу 78.