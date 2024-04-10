Англія

Хорватський центрбек відзначився у матчі Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

У рамках першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зіграв із Манчестер Сіті у феєричну нічию з рахунком 3:3.

Автором третього гола у складі "містян" на 71-ій хвилині став центральний захисник Йошко Гвардіол.

Для 22-річного хорватського захисника цей м'яч став дебютним за Манчестер Сіті з моменту його літнього трансферу з Лейпцига.

Нагадаємо, що влітку 2023 року англійський гранд заплатив за Йошко Гвардіола 90 мільйонів євро. З того моменту він зіграв 33 матчі, в який також відзначився одним асистом.

ВІДЕО ДЕБЮТНОГО ГОЛА ГВАРДІОЛА ЗА МАНЧЕСТЕР СІТІ: