Англія

Француз не гратиме до травня.

Рафаель Варан вибув на кілька тижнів.

Захисник Манчестер Юнайтед отримав травму під час матчу проти Челсі (3:4).

Клуб повідомив, що французький футболіст пропустить кілька тижнів через м'язове ушкодження. Він повернеться на поле в травні, ближче до кінця сезону.

Джонні Еванс теж отримав м'язову травму, але вибув на менший термін. Він пропустить матч проти Борнмута 13 квітня.

У сезоні АПЛ-2023/24 Варан провів 21 матч і забив 1 гол.