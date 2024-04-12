Англія

Перший за 14 років футболіст Фулгема, який став найкращим гравцем місяця в АПЛ.

Нападник лондонського Фулгема Родріго Муніз визнаний найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за підсумками березня. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

Минулого місяця 22-річний бразилець забив чотири голи та зробив одну результативну передачу в чотирьох матчах чемпіонату Англії.

Муніз став лише третім футболістом "дачників", який виграв приз найкращому гравцеві місяця.

Раніше це вдавалося австралійському воротареві лондонського клубу Марку Шварцеру в лютому 2010-го року та французькому нападнику Луї Саа в серпні 2001-го року.

На нагороду також претендували:

- Александер Ісак (Ньюкасл) — чотири голи та один асист у трьох матчах.

- Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль) — гол та два асисти в трьох матчах.

- Коул Палмер (Челсі) — три голи та два асисти в трьох матчах.

- Антуан Семеньйо (Борнмут) — три голи в чотирьох матчах.

- Сон Хин Мін (Тоттенгем) — три голи та два асисти в чотирьох матчах.

- Бен Вайт (Арсенал) — гол та два асисти в трьох матчах.