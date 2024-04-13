Англія

МЮ шукає форварда.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг напередодні матчу 33-го туру АПЛ з Борнмутом поспілкувався з журналістами. Його слова наводить BBC.

"Цей бізнес і ця галузь націлені на результати. Багато хто бачить тільки результати, але важливо звертати увагу на те, що криється за ними. Я бачу, що відбувається з середини. Я бачу потенціал кожного гравця. Я бачу розвиток команди. Тому я впевнений у шляху, яким ми хочемо йти, і ми доб'ємося успіху. Я в цьому впевнений.

Я думаю, нам би допоміг ще один нападник. Потрібно мати більше варіантів. Команді потрібні два гравці на кожну позицію.

У цьому сезоні в нас не було вибору на деякі позиції, наприклад, на позицію нападника, лівого захисника. Це негативно позначається на результатах", — заявив нідерландський фахівець.

Матч між Борнмутом та Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, о 19:30 за київським часом.