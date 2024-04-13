Стали відомі склади команд на матч АПЛ.
Ілля Забарний, getty images
13 квітня 2024, 18:47
Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 33 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії прийме на своєму полі Борнмут.
В стартовому складі "вишень" з'явиться український захисник Ілля Забарний, тоді як в захисті господарів вийде молодий Віллі Камбвала.
Борнмут: Нето — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Кук, Крісті — Сіністерра, Клюйверт, Уаттара — Соланке
Запасні: Траверс, Гілл, Ааронс, Келлі, Скотт, Унал, Біллінг, Февр, Гонсалес
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Камбвала, Магвайр, Ван-Біссака — Каземіро, Мейну — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунн
Запасні: Баїндир, Амасс, Огуннеє, Еріксен, Амрабат, Форсон, Маунт, Діалло, Вітлі
Нагадаємо, матч Манчестер Юнайтед — Борнмут розпочнеться о 19:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.