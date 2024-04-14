Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 13 квітня 2024 року.

У рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здобув рядову свою перемогу, розгромивши Лутон Таун на Етіхад Стедіум.

У першому таймі "містянам" вдалось реалізувати лише один свій момент не без допомоги захисника "капелюшників" Даїкі Хашіоки, але вже після перерви колектив Хосепа Гвардіоли у традиційному для себе стилі зняв усі питання щодо переможця — 5:1.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Лутон Таун у матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Манчестер Сіті — Лутон Таун 5:1

Голи: Хашіока (аг), 2, Ковачич, 64, Голанд, 76 (пен), Доку, 87, Гвардіол, 90+3 - Барклі, 81

Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Діаш, Гвардіол — Льюїс, Ковачич — Нунеш, Альварес, де Брюйне (Гомес, 81), Доку — Голанд (Бобб, 81)

Лутон Таун: Камінські — Дауті, Берк, Хашіока, Оньєдінма (Марк Ентоні Емека Нелсон, 88) — Беррі (Раддок Мпанзу, 77), Барклі, Кларк (Натан Джонсон, 89) — Таунсенд (Вудроу, 59), Морріс, Чонг