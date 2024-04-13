Завершилися низка матчів у 33 турі чемпіонату Англії.
Ман Сіті - Лутон, Getty Images
13 квітня 2024, 19:00
У рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здобув впевнену перемогу над Лутоном, який відверто посипався наприкінці матчу.
Вже на другій хвилині захисник "капелюшників" Хашиока записав на свій рахунок черговий автогол у цьому сезоні, а вже у другому таймі колектив Хосепа Гвардіоли довершив розпочате.
Манчестер Сіті — Лутон Таун 5:1
Голи: Хашіока (аг), 2, Ковачич, 64, Голанд, 76 (пен), Доку, 87, Гвардіол, 90+3 - Барклі, 81
Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Діаш, Гвардіол — Льюїс, Ковачич — Нунеш, Альварес, де Брюйне (Гомес, 81), Доку — Голанд (Бобб, 81)
Лутон Таун: Камінські — Дауті, Берк, Хашіока, Оньєдінма (Марк Ентоні Емека Нелсон, 88) — Беррі (Раддок Мпанзу, 77), Барклі, Кларк (Натан Джонсон, 89) — Таунсенд (Вудроу, 59), Морріс, Чонг
Попередження: Де Брюйне
У паралельному матчі Брентфорд на власному полі переміг Шеффілд Юнайтед із рахунком 2:0 завдяки автоголу Арбластера та пізньому м'ячу Оньєки.
Молодий українець Єгор Ярмолюк вийшов на заміну на 79-ій хвилині.
Брентфорд — Шеффілд Юнайтед 2:0
Голи: Арбластер (аг), 64, Оньєка, 90+3
Брентфорд: Флеккен — Роерслев, Занка, Коллінз, Регілон — Єнсен (Піннок, 90), Янельт, Дамсгор (Ярмолюк, 79) — Мбемо (Шаде, 90), Мопе (Льюїс-Поттер, 79), Вісса (Оньєка, 90)
Шеффілд Юнайтед: Грбич — Голгейт (Сліман, 90), Ахмедходжич, Трасті — Богл (Арчер, 76), Гамер, Арбластер, Осборн, Ларусі (Макейті, 58) — Бреретон, Макберні
Попередження: Мопе, Янельт — Бреретон
Брайтон зумів уникнути поразки від Бернлі — і знову автогол, який записав на свій рахунок Мурич.
Бернлі — Брайтон 1:1
Голи: Браунгілл, 75 - Мурич (аг), 79
Бернлі: Мурич — да Сілва (Тейлор, 46), Екдаль (Браунгілл, 67), Естев, Ассіньйон — Фостер, Каллен, Берге, Брун Ларсен (Ндаїшиміє, 86) — Одобер, Фофана (Родрігес, 63)
Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Данк, Еступіньян (Ігор, 14) — Гросс, Балеба — Адінгра (Фаті, 77), Модер (Лаллана, 77), Педро (О'Магоні, 90) — Велбек (Буонанотте, 77)
Попередження: Каллен — Велтман, О'Магоні
А ось результативна нічия на Сіті Граунд між Ноттінгем Форест та Вулвергемптоном вже обійшлася без голів у власні ворота — 2:2.
Ноттінгем Форест — Вулвергемптон 2:2
Голи: Гіббс-Вайт, 45+2, Даніло, 57 - Кунья, 40, 62
Ноттінгем Форест: Сельс — Вільямс, Омобаміделе, Мурільйо, Айна (Тавареш, 90) — Єйтс (Домінгес, 66), Даніло (Дуарте Рібейру, 90) — Гадсон-Одої, Гіббс-Вайт, Рейна (Орігі, 71) — Вуд
Вулвергемптон: Са (Фрейзер, 88) — Буено, Кілман, Тоті — Семеду (Чірева, 88), Леміна, Гомес (Хі Чхан, 59), Доерті (Буено, 59) — Са (Фрейзер, 88), Дойл — Кунья (Траоре, 76)
Попередження: Гіббс-Вайт, Мурільйо — Леміна, Гомеc