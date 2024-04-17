Англія

У гравця травма гомілкостопа.

Захисник Ліверпуля Конор Бредлі пропустить кілька тижнів через травму.

Бредлі був замінений через пошкодження на початку другого тайму матчу АПЛ проти Крістал Пелес (0:1) минулої неділі.

Як повідомляє The Athletic, у захисника Ліверпуля травмовано гомілкостоп.

Очікується, що відновлення Бредлі займе від двох до трьох тижнів. Захисник буде відсутній до кінця квітня і буде готовий до заключної частини сезону.

У поточному сезоні Бреді провів 10 матчів в АПЛ: на його рахунку 1 гол і 3 асисти.