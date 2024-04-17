У гравця травма гомілкостопа.
КОНОР БРЕДЛІ, GETTY IMAGES
17 квітня 2024, 14:26
Захисник Ліверпуля Конор Бредлі пропустить кілька тижнів через травму.
Бредлі був замінений через пошкодження на початку другого тайму матчу АПЛ проти Крістал Пелес (0:1) минулої неділі.
Як повідомляє The Athletic, у захисника Ліверпуля травмовано гомілкостоп.
Очікується, що відновлення Бредлі займе від двох до трьох тижнів. Захисник буде відсутній до кінця квітня і буде готовий до заключної частини сезону.
У поточному сезоні Бреді провів 10 матчів в АПЛ: на його рахунку 1 гол і 3 асисти.