Англія

Керманич Аталанти висловився про чутки, що пов'язують його з можливим призначенням головним тренером "червоних".

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА на нас чекає протистояння між Аталантою та Ліверпулем, яке пройде в Італії після розгромної поразки мерсісайдців на рідному Енфілді з рахунком 0:3.

Головний тренер бергамасків Джан П'єро Гасперіні напередодні цього поєдинку відповів на певні чутки, що пов'язують його з можливою роботою в Ліверпулі, оскільки Юрген Клопп офіційно залишить цю посаду наприкінці цього сезону.

"Звичайно, я радий, що мене пов'язують з Ліверпулем на заміну Клоппу. Втім, я повністю зосереджений на майбутній грі.

Зараз ми не можемо відволікатися на такі новини чи історії. Ми повинні зосередитися на майбутніх матчах", — цитує слова Гасперіні журналіст Фабріціо Романо.

Матч-відповідь Аталанта — Ліверпуль відбудеться в четвер, 18 квітня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цього протистояння ви зможете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.