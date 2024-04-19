Англія

"Червоні" продовжують боротьбу за чемпіонство.

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився про вирішальний етап в боротьбі за перемогу у АПЛ. Його слова наводить офіційний сайт "червоних".

"Ми всі разом, усією командою переживали важкі моменти й раніше. Матч з Аталантою був важким, складною буде і гра з Фулгемом. Усі це знають, усі несуть відповідальність за те, щоб підготуватися до цього матчу належним чином, як фізично, та й морально. Зараз це наша мета.

Ми розчаровані, але часу на переживання немає. Сподіваюся, у неділю вболівальники підтримають нас, вони нам дуже потрібні в останніх шести важливих іграх сезону, де можливо все", — заявив нідерландський захисник.

Нагадаємо, напередодні "іверпуль вилетів із Ліги Європи, поступившись за сумою двох зустрічей Аталанті (0:3, 1:0).