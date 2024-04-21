Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/2 фіналу Кубка Англії, який пройде 21 квітня і розпочнеться о 17:30.

У рамках півфіналу Кубка Англії на нас чекає протистояння між Ковентрі Сіті та Манчестер Юнайтед, яке традиційно пройде на столичному стадіоні Вемблі.

НЕДІЛЯ, 21 КВІТНЯ, 17:30. ВЕМБЛІ СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Днем раніше ми дізналися ім'я першого фіналіста найстарішого футбольного турніру, яким став Манчестер Сіті завдяки мінімальній перемозі над лондонським Челсі. Але якщо говорити про найбільшу сенсацію півфінальної стадії Кубка Англії, то тут, звісно, безальтернативним варіантом стане Ковентрі Сіті. Команда Марка Робінса виступає у Чемпіоншипі, де вважалася одним із головних претендентів на підвищення у класі та потрапляння до плей-оф, проте це не завадило їй опинитися в компанії з клубами АПЛ із захмарними бюджетами на трансфери.

Ковентрі досі має реальні шанси вирвати собі квиток у плей-оф Чемпіоншипу в останніх матчах сезону, але зараз весь акцент команди на майбутньому кубковому протистоянні. На шляху до півфіналу Кубка Англії підопічні Робінса пройшли Оксфорд Юнайтед, Шеффілд Венсдей, Мейдстоун та Вулвергемптон, коли гравці Ковентрі якимось неймовірним чином забили два голи у компенсований до другого тайму час і сенсаційно зіпсували камбек "вовків" (3:2). Тому серйозної віри в "небесно-блакитних" у вас може і не бути, але приємно дивувати вони здатні, та й досвід проходити представників АПЛ у цьому розіграші турніру в них вже є.

Манчестер Юнайтед, своєю чергою, відверто пощастило під час жеребкування 1/2 фіналу Кубка Англії. І тут справа не в недооцінці Ковентрі Сіті — просто навіть на папері отримати в суперники єдиного представника Чемпіоншипу на тлі варіантів з Манчестер Сіті та Челсі звучить набагато краще. Є велика ймовірність, що ми станемо свідками другого поспіль манкуніанського фіналу в найстарішому футбольному турнірі, але з урахуванням вкрай жахливого рівня футболу підопічних Еріка тен Гага в останні місяці заглядати за спину гравців Ковентрі не хочеться від слова зовсім, якими б явними фаворитами в даній ситуації "червоні дияволи" не були.

Потенційний тріумф у Кубку Англії — це можливість для Манчестер Юнайтед врятувати сезон, адже в рамках АПЛ колектив тен Гага цілком ризикує взагалі залишитися без єврокубків, а навіть про потенційне потрапляння в топ-4 таблиці вже навіть й мріяти не доводиться. Але заради справедливості, на шляху до півфіналу МЮ зміг здивувати, і мова, звичайно, йдеться не про успіхи проти Вігана, Ньюпорт Каунті та Ноттінгем Форест, а про неймовірний феєричний матч з Ліверпулем у чвертьфіналі, коли "червоні дияволи" спершу на останніх хвилинах основного часу перевели гру в овертайми, а вже на останніх секундах овертаймів вибили принципового суперника з турніру. Проте також зробимо ще одну ремарку: це була абсолютно не тренерська перемога, а виключно характер гравців на тлі повного тактичного хаосу на футбольному полі.