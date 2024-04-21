Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 34-го туру чемпіонату Англії, який пройде 21 квітня і розпочнеться о 18:30.

У матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Фулгемом та Ліверпулем, яке пройде на Крейвен Коттедж.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 21 КВІТНЯ, 18:30. КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Фулгем вже давно фактично зміг виконати своє головне завдання на сезон англійської Прем'єр-ліги. Безперечно, в ідеальному варіанті "дачники" хотіли б себе бачити в першій десятці, а то й у статусі претендентів на умовну Лігу конференцій, проте регрес команда Марку Сілви також не показала — середина турнірної таблиці АПЛ є рівно тим, що в цілому очікувалося від лондонського клубу напередодні старту поточної кампанії.

Хтось може назвати Фулгем типовим середняком англійської першості, і, можливо, частково він буде правий. Але не можна не відзначити й те, що підопічні Марку Сілви є досить перспективною командою з динамічним футболом, яка регулярно за рахунок своїх ефективних контратак створює проблеми сильним суперникам. Тільки подивіться на послужний список "дачників" в цьому сезоні АПЛ: Арсенал (2:1), Манчестер Юнайтед (2:1), Брайтон (3:0), Тоттенгем (3:0), Вест Гем (3:0)... Виглядає переконливо, чи не так? Та й з тим же Ліверпулем лондонці встигли вже аж тричі зіграти у цьому футбольному році (два півфінали Кубка ліги та перше коло АПЛ), і кожен із цих поєдинків був дуже інтригуючим та вкрай непростим для мерсісайдців.

Так, на шляху до тріумфу у Кубку ліги футболістам Ліверпуля довелося пройти через двоматчеве протистояння з непоступливими "дачниками", зумівши виграти перший матч із рахунком 2:1, а у другому забезпечити нічийний рахунок (1:1). Вболівальники "червоних" навряд чи могли подумати на той момент, що цей Карабао Кап ризикує стати єдиним трофеєм для їхньої улюбленої команди в останній сезон Юргена Клоппа на посаді головного тренера команди. За останні кілька тижнів Ліверпуль встиг сенсаційно вилетіти від Аталанти з Ліги Європи, а через нелогічну нічию з Манчестер Юнайтед та несподівану поразку від Крістал Пелес в останньому турі залишити собі невеликі шанси у чемпіонській боротьбі АПЛ.

Втім, хто активно й регулярно стежив за Ліверпулем, чудово розумів, що проблеми з фізичною готовністю команди Клоппа переслідувалися вже доволі давно, тому такий спад мав рано чи пізно відбутися та вилитися у те, що у підсумку вилилося. Але незважаючи на це, відставання "червоних" від Манчестер Сіті та Арсеналу в турнірній таблиці на даний момент не є настільки значним, щоб зараз завчасно ховати Ліверпуль (загалом це стосується і "канонірів"). Зрозуміло, що після осічок двох прямих конкурентів "містяни" є явними фаворитами на "корону", але будь-якої миті на фінішній прямій ця ситуація ще може легко змінитися. Що залишається Ліверпулю — не оступатися та боротися аж до фінального свистка останнього туру цього сезону Прем'єр-ліги.