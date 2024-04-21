Англія

Зате вболівальники МЮ витрачають енергію, щоб зрозуміти, коли команда нідерландського фахівця почне здобувати результат на футбольному полі.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг напередодні півфінального матчу Кубка Англії з Ковентрі поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Sky Sports.

"Я не витрачаю енергію на те, щоб зрозуміти, справедливо до мене ставляться чи ні. Я знаю, чим ми займаємося і для чого я тут — брати трофеї та створювати економічну цінність. І ми працюємо над цим.

Під час цього процесу трапляються невдачі, і я дивлюся на це реалістично, ставлюся до цього раціонально. Я зосереджений виключно на своїй команді — щоб зробити її кращою, як загалом, так і кожного гравця окремо. Саме для цього я тут і перебуваю.