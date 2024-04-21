Зате вболівальники МЮ витрачають енергію, щоб зрозуміти, коли команда нідерландського фахівця почне здобувати результат на футбольному полі.
Тен Гаг, getty images
21 квітня 2024, 11:52
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг напередодні півфінального матчу Кубка Англії з Ковентрі поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Sky Sports.
"Я не витрачаю енергію на те, щоб зрозуміти, справедливо до мене ставляться чи ні. Я знаю, чим ми займаємося і для чого я тут — брати трофеї та створювати економічну цінність. І ми працюємо над цим.
Під час цього процесу трапляються невдачі, і я дивлюся на це реалістично, ставлюся до цього раціонально. Я зосереджений виключно на своїй команді — щоб зробити її кращою, як загалом, так і кожного гравця окремо. Саме для цього я тут і перебуваю.
За 18 місяців я жодного разу не мав можливості випустити на поле найсильніший склад, тому що хтось з гравців постійно травмований. Мене це турбує.
Хоча один раз це вдалося: у домашньому матчі проти Манчестер Сіті минулого сезону. Це був єдиний раз, коли в нас був повний склад і я міг обирати те, що мені потрібно.
У всіх інших матчах завжди доводилося враховувати такий аспект, як травми. Це природно для футболу, але не в такій кількості, як у нас.
Коли в тебе стільки травмованих на ключових позиціях, неможливо досягати бажаних результатів. Така моя правда. В інших правда може бути своя, але я не можу витрачати сили на це", — заявив Тен Гаг.
Матч між Ковентрі та Манчестер Юнайтед відбудеться сьогодні, на Ріко Арена, о 19:15 за київським часом.