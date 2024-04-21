У 34 турі АПЛ Евертон прийматиме Ноттінгем Форест. Команди вже оголосили свої стартові склади.

Місце в основі "ірисок" знайшлося і для лівого захисника Віталія Миколенка. Для 24-річного українця ця зустріч буде 33-ю за Евертон у всіх турнірах поточного сезону (2 голи на рахунку).

Зазначимо, що цей поєдинок є надважливим для обох команд із точки зору боротьби за виживання.

15 Крістал Пелес Крістал Пелес 32 33
16 Евертон Евертон 32 27
17 Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 33 26
18 Лутон Таун Лутон Таун 34 25
19 Бернлі Бернлі 34 23
20 Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 33 16

 

Матч Евертон — Ноттінгем Форест стартує о 15:30 за київським часом.