Англія 21 квітня 2024, 14:45 Миколенко гратиме проти Ноттінгем Форест із перших хвилин Українець вкотре опинився в основі Евертона. Віталій Миколенко, Getty Images 21 квітня 2024, 14:45 У 34 турі АПЛ Евертон прийматиме Ноттінгем Форест. Команди вже оголосили свої стартові склади. Місце в основі "ірисок" знайшлося і для лівого захисника Віталія Миколенка. Для 24-річного українця ця зустріч буде 33-ю за Евертон у всіх турнірах поточного сезону (2 голи на рахунку). Today's Toffees to face Forest. COYB! 🔵 pic.twitter.com/2P6xXNGdcM — Everton (@Everton) April 21, 2024 Зазначимо, що цей поєдинок є надважливим для обох команд із точки зору боротьби за виживання. 15 Крістал Пелес 32 33 16 Евертон 32 27 17 Ноттінгем Форест 33 26 18 Лутон Таун 34 25 19 Бернлі 34 23 20 Шеффілд Юнайтед 33 16 Матч Евертон — Ноттінгем Форест стартує о 15:30 за київським часом. Люди Віталій Миколенко Команди Евертон Джерела ФК Евертон Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте