Англія

Українець вкотре опинився в основі Евертона.

У 34 турі АПЛ Евертон прийматиме Ноттінгем Форест. Команди вже оголосили свої стартові склади.

Місце в основі "ірисок" знайшлося і для лівого захисника Віталія Миколенка. Для 24-річного українця ця зустріч буде 33-ю за Евертон у всіх турнірах поточного сезону (2 голи на рахунку).

Зазначимо, що цей поєдинок є надважливим для обох команд із точки зору боротьби за виживання.

Матч Евертон — Ноттінгем Форест стартує о 15:30 за київським часом.