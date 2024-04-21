Англія

Пропонуємо вашій увазі склади команд.

Манчестер Юнайтед в рамках півфінального поєдинку Кубка Англії зіграє на виїзді проти Ковентрі Сіті. В стартовому складі "червоних дияволів" в центрі захисту вийде Каземіро, тоді як повернувшийся після травми Скотт Мактоміней зіграє в опорній зоні.

Ковентрі Сіті: Коллінс — ван Евейк, Томас, Кітчінг, Бідвелл — Латібодьєр, Екклс, Шиф — О'Гейр — Райт, Сіммс

Запасні: Аллен, Бінкс, Вілсон, Годден, Дасілва, Ендрюс, Келлі, Таварес, Торп

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Каземіро, Магвайр, Ван-Біссака — Мейну, Мактоміней — Гарначо, Бруну Фернандеш, Рашфорд — Гойлунн

Запасні: Баїндир, Амасс, Антоні, Вітлі, Джексон, Діалло, Еріксен, Форсон, Огуннеє

Нагадаємо, матч Ковентрі Сіті — Манчестер Юнайтед розпочнеться о 17:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.