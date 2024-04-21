Англія

Завершилися ще два поєдинки 34 туру чемпіонату Англії.

У рамках тридцять четвертого туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24 у неділю, 21 квітня, відбулися ще два матчі: Астон Вілла приймала Борнмут, а Вест Гем гостював у Крістал Пелес.

Чотири на двох результативні дії Бейлі (гол + асист) та Воткінса (два асисти) допомогли Астон Віллі розібратися з Борнмутом на Вілла Парк.

Астон Вілла — Борнмут 3:1

Голи: Роджерс, 45+1, Діабі, 57, Бейлі, 78 — Соланке, 31 (пен.)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Кеслер, 90+6), Конса, Торрес, Дінь — Бейлі (Д. Карлос, 88), Тілеманс, Макгінн, Роджерс — Діабі (Дуран, 90+4), Воткінс

Борнмут: Нето — Сміт (Ааронс, 46), Забарний, Сенесі (Семеньйо, 64), Келлі — Кук, Крісті (Скотт, 76) — Уаттара (Унал, 82), Клюйверт (Біллінг, 76), Керкез — Соланке

Попередження: Сміт, Сенесі, Забарний

Вест Гем зазнав нищівної поразки від Крістал Пелес на Селгерст Парк. Чергове лондонське дербі подарувало глядачам сім голів.

Крістал Пелес — Вест Гем 5:2

Голи: Олісе, 7, Езе, 16, Емерсон, 20 (автогол), Матета, 31, 64 — Антоніо, 40, Мітчелл, 89 (автогол)

Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн, Андерсен, Річардс — Муньйос, Вортон (Ахамада, 61), Г'юз (Рідевалд, 81), Мітчелл — Олісе (Аю, 68), Езе (Шлупп, 81) — Матета (Едуар, 68)

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Зума, Огбонна (Крессвелл, 46), Емерсон — Соучек (Джонсон, 46), Альварес (Філліпс, 75) — Кудус (Корне, 85), Ворд-Праус, Пакета — Антоніо (Інгз, 75)

Попередження: Г'юз, Мітчелл, Ахамада — Антоніо, Соучек