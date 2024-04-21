Англія

Колишній гравець "канонірів" дав свій коментар.

Тео Волкотт вважає, що Арсенал може стати чемпіоном АПЛ.

"Не думаю, що футболістам потрібен особливий настрій на ці матчі, вони просто створені для цього. Це гравці хочуть змінити ситуацію і написати історію.

На Сіті чекають ігри з Брайтоном і Тоттенгемом, які можуть поборотися. У Ліверпуля виїзні матчі з Фулгемом і Евертоном, це непрості зустрічі.

Що стосується Арсеналу, я очікую, що він набере очки у всіх іграх, що залишилися", — сказав ексгравець "канонірів" у розмові з Джеймі Реднаппом.

До закінчення сезону на команду Мікеля Артети чекають домашні матчі з Челсі, Борнмутом і Евертоном, а також виїзні зустрічі з Тоттенгемом і Манчестер Юнайтед.