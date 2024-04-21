Колишній гравець "канонірів" дав свій коментар.
ТЕО ВОЛКОТТ, GETTY IMAGES
21 квітня 2024, 18:59
Тео Волкотт вважає, що Арсенал може стати чемпіоном АПЛ.
"Не думаю, що футболістам потрібен особливий настрій на ці матчі, вони просто створені для цього. Це гравці хочуть змінити ситуацію і написати історію.
На Сіті чекають ігри з Брайтоном і Тоттенгемом, які можуть поборотися. У Ліверпуля виїзні матчі з Фулгемом і Евертоном, це непрості зустрічі.
Що стосується Арсеналу, я очікую, що він набере очки у всіх іграх, що залишилися", — сказав ексгравець "канонірів" у розмові з Джеймі Реднаппом.
До закінчення сезону на команду Мікеля Артети чекають домашні матчі з Челсі, Борнмутом і Евертоном, а також виїзні зустрічі з Тоттенгемом і Манчестер Юнайтед.