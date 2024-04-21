Англія

Команда Еріка Тен Гага втратила перевагу в три м'ячі, але все ж вийшла в фінал.

Манчестер Юнайтед в рамках півфінального поєдинку Кубка Англії грав проти Ковентрі Сіті на Вемблі. В стартовому складі "червоних дияволів" в центрі захисту з'явився Каземіро, тоді як повернувшийся після травми Скотт Мактоміней зіграв в опорній зоні. З перших хвилин манкуніанці задали доволі високий темп гри та забрали м'яч під свій контроль.

Перший момент виник доволі швидко, коли Бруну Фернандеш скинув м'яч на Гарначо в штрафний, а той трохи не дотягнувся для влучного удару. Дещо згодом у Манчестер Юнайтед був ще один непоганий шанс відкрити рахунок — Рашфорд отримав передачу з глибини від Каземіро, обробив м'яч в чужому штрафному і не влучив в дальній кут воріт з вбивчої позиції.

В середині тайму команда Еріка Тен Гага все ж таки досягла свого. Гарначо віддав правіше на Далота, а той прострілив на дальню стійку, куди вдало забіг Мактоміней і ударом в один дотик відкрив рахунок. 0:1. Після цього "червоні дияволи" продовжили атакувати та хотіли розвинути перевагу в рахунку. Ковентрі трохи сміливіше йшов в пресинг, але це не приносили дивіденди.

Ковентрі зумів створити момент у відповідь, коли Екклс прострілив на дальню стійку, але Далот встиг всунути ногу і не дав супротивнику відзначитись. Манчестер Юнайтед був переконливіший. Спочатку Фернандеш закинув м'яч на Далота по флангу, той викотив в центр на Рашфорда, а Маркус потужно пробив під поперечину — Коллінс в яскравому стрибку врятував свою команду. Згодом Бруну Фернандеш шикарно навісив з кутового, а Магвайр головою послав м'яч точно в кут. 0:2.

Другий тайм почався не менш яскраво. Бруну Фернандеш крутив м'яч в дальній верхній кут, але трохи ігровий снаряд розійшовся з ціллю, а трохи пізніше португалець все ж таки записав своє прізвище в протокол. Фернандеш підхопив м'яч в чужому штрафному, прибрав опонента та пробив — після рикошету від Томаса м'яч пірнув в ближній кут воріт. 0:3.

Манчестер Юнайтед зовсім не збирався зупинятись - Фернандеш закинув м'яч на дальню стійку на Каземіро, а той скинув в центр, звідки пробив Гарначо — його удар зупинив захисник, а Магвайр з декількох метрів пробив вище воріт. Після цього Ковентрі дуже сміливо йшов в атаку та дуже хотів забити. В підсумку, команда Робінса свого досягла - Таварес прострілив з правого флангу, а Сіммс ударом в один дотик вразив ближній кут воріт. 1:3.

Було враження, що цей гол стане голом престижу, але Ковентрі продовжив атакувати та забив ще раз! О'Гейр пробив з-за меж штрафного майданчика — м'яч влучив у Ван-Біссаку й опустився в кут воріт Онана. 2:3. Манчестер Юнайтед трохи притисся до своїх воріт і хотів знизити темп гри, але випаду Ковентрі були дуже небезпечні. В одному з них Торп потужно пробив метрів з 17, але Онана в дивовижному стрибку врятував свою команду.

Здавалось, що "червоні дияволи" втримають перевагу в рахунку, але вже в компенсований час Ван-Біссака заблокував удар супротивника з меж штрафного, але саме в руку влучив ігровий снаряд. Райт впевнено реалізував пенальті. Номінальні господарі неочікувано змогли перевести гру в додатковий час.

Манчестер Юнайтед міг доволі швидко знов вийти вперед, коли Фернандеш отримав м'яч в центральній зоні та пробив в один дотик. Поперечина врятувала Ковентрі. Пізніше Магвайр протягнув м'яч в чужий штрафний та пробив з гострого кута, але Коллінс перевів удар на кутовий. Команда Робінса не соромилась йти в атаку і хотіла виграти матч в додатковий час. Вже в другому екстратаймі команді вдався відмінний випад, але Раш пробив з меж штрафного майданчику в його завершальній стадії — ігровий снаряд трохи розминувся з дальнім кутом.

Думаєте на цьому все? А ось і ні! Вже під завісу додаткового часу Сіммс пробив з гострого кута в чужому штрафному — м'яч відскочив в поле після влучання в поперечину. Вже в компенсований час Торп підставив ногу після прострілу партнера з лівого флангу! Але після перегляду повтору арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

Гра перейшла в серію пенальті. Спочатку Каземіро не реалізував свій удар, але сейв Онана після удару О'Гейра та промах Шифа вивели Юнайтед у фінал, де на них чекає гра проти Манчестер Сіті.

Ковентрі Сіті — Манчестер Юнайтед 3:3 (2:4 — в серії пенальті)

Голи: Сіммс, 71, О'Гейр, 78, Райт, 90+3 (з пенальті) — Мактоміней, 23, Магвайр, 45+1, Фернандеш, 58

Ковентрі Сіті: Коллінс — ван Евейк, Томас, Кітчінг (Бінкс, 63), Бідвелл (Дасілва, 80) — Латібодьєр (Таварес, 63, Годден, 106)), Екклс (Торп, 63), Шиф — О'Гейр — Райт, Сіммс

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Каземіро, Магвайр, Ван-Біссака — Мейну (Еріксен, 73), Мактоміней (Форсон, 102) — Гарначо (Антоні, 66), Бруну Фернандеш, Рашфорд — Гойлунн

Попередження: Томас — Онана