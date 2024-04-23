Англія

Майбутнє нідерландського фахівця в табору "червоних дияволів" усе ще під питанням.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг може бути звільнений зі своєї посади наприкінці проточного сезону. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, майбутнє нідерландського фахівця в якості керманича "червоних дияволів" все ще перебуває під питанням.

Керівництво МЮ розглядає варіант із тим, щоб звільнити тен Гага та влітку призначити на його місце іншого фахівця.

Зазначимо, що наразі Манчестер Юнайтед займає сьому сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи в своєму активі 50 очок.

Крім того, манкуніанці за рахунок перемозі у післяматчевій серії пенальті з Ковентрі з Чемпіоншипу з великим трудом пробилися до фіналу Кубка Англії, де вони зіграють з Манчестер Сіті.