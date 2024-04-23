Пропонуємо вашій увазі склади команд на лондонське дербі.
Михайло Мудрик, getty images
23 квітня 2024, 21:06
Арсенал в рамках поєдинку 29 туру АПЛ прийме на своєму полі Челсі. В стартовому складі "канонірів" не знайшлось місця для Олександра Зінченка — зліва в захисті зіграє Такехіро Томіясу. Михайло Мудрик, своєю чергою, вийде в основному складі "синіх".
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Томіясу — Едегор, Парті, Райс — Сака, Гаверц, Троссар
Запасні: Рамсдейл, Ківьор, Зінченко, Сміт-Роу, Жоржиньо, Вієйра, Мартінеллі, Нкетіа, Жезус
Челсі: Петрович — Гілкріст, Дісасі, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуеке, Галлагер, Мудрик — Джексон
Запасні: Беттінеллі, Чалоба, Сілва, Чуквуемека, Казадеї, Вейкко Тауріайнен, Рамон Даєр, Вашингтон, Стерлінг
Нагадаємо, матч Арсенал — Челсі розпочнеться о 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.