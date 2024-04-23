Англія

"Вовки" розраховують на вихованця манкуніанців.

У Вулвергемптоні хочуть активувати опцію викупу центрального півзахисника Манчестер Сіті Томмі Дойла, орендованого ними до кінця травня 2024 року, передає видання The Athletic.

Про план щодо придбання 22-річного англійця розповів головний тренер "вовків" Гарі О'Ніл. Повідомляється, що Дойл обійдеться клубу у 4,3 мільйона фунтів стерлінгів.

"Сподіваюся, що він буде тут наступного року, і що ми зможемо досить швидко вирішити це питання влітку. Я знаю, що він почувається добре, і що йому все подобається. Ми у захваті від нього, тож я не бачу причин, чому щось може піти не так", — сказав керманич Вулвергемптона.

Півзахисник приєднався до "вовків" за угодою, що збіглася з переходом Матеуса Нунеса до Манчестер Сіті за 53 млн фунтів. Трансфери не були офіційно пов'язані між собою, але вважається, що низька ціна придбання Дойла була частиною паралельних переговорів. Також повідомляється, що повноцінний перехід англійця включатиме пункт, за яким "містяни" отримають 50% прибутку від будь-якого потенційного наступного продажу.

Оцінюючи форму Дойла у поточному сезоні, О'Ніл сказав, що той зумів показати свої сильні сторони у певні моменти, особливо коли команда домінує над м'ячем.

"Жуан Гомес і Маріо Леміна проводять фантастичний сезон, тож той факт, що Томмі зумів вплинути на це так само добре, коли вони обидва так працювали, говорить про те, наскільки добре виступив він сам", — вважає спеціаліст.

Протягом цієї кампанії Дойл взяв участь у 29 матчах Вулвергемптона у всіх турнірах, відзначившись одним голом.