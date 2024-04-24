Англія

Норвезький центрфорвард все ж не встиг відновитися.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловився щодо готовності своїх підопічних до перенесеного виїзного матчу 29 туру АПЛ проти Брайтона, передає офіційний сайт "містян".

Центральний нападник Ерлінг Голанд не допоможе своїй команді у четвер, але за словами Гвардіоли його травма все ж не є серйозною. Норвежець також не грав проти Челсі у півфіналі Кубка Англії, коли колектив із Манчестера святкував мінімальну звитягу. На рахунку 23-річного гравця 31 гол і 6 асистів у 39 матчах за Манчестер Сіті у всіх турнірах нинішньої кампанії.

Керманич манкуніанців додав, що англійські центральний захисник Джон Стоунз і правий вінгер Філ Фоден претендуватимуть на появу у стартовому складі. У вищезгаданій зустрічі з Челсі вони опинилися серед основної 11-ки, проте до кінця матч відіграв лише 23-річний Фоден, тоді як 29-річний Стоунз залишив поле по перерві.

Нагадаємо, поєдинок Брайтон — Манчестер Сіті відбудеться завтра, 25 квітня. Стартовий свисток у ньому має пролунати о 22:00 за київським часом.