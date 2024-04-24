Український центрбек традиційно потрапив до стартового складу Борнмута.
Ілля Забарний, Getty Images
24 квітня 2024, 20:57
У рамках перенесеного матчу 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Вулвергемптон прийматиме на своєму полі Борнмут.
Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.
Так, центральний захисник збірної України та Борнмута Ілля Забарний традиційно розпочне матч із перших хвилин.
СКЛАДИ КОМАНД
Вулвергемптон: Са — Буено, Кілман, Тоті — Семеду, Дойл, Леміна, Аїт-Нурі — Гомес — Са, Хі Чхан
Запасні: Бентлі, Буено, Доерті, Окодува, Траоре, Чірева, Кунья, Голман, Фрейзер
Борнмут: Траверс — Сміт, Забарний, Сенесі, Керкез — Кук, Крісті — Семеньйо, Клюйверт, Скотт — Соланке
Запасні: Нето, Гілл, Ааронс, Келлі, Унал, Біллінг, Саді, Уаттара, Дакоста
Матч Вулвергемптон — Борнмут
розпочнеться сьогодні, 24 квітня, о 21:45 за київським часом.