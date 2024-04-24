Англія

Український фулбек невдало приземлився на ногу перед перервою у результаті зіткнення з Дарвіном Нуньєсом.

У рамках перенесеного матчу 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон зустрівся на власному полі з Ліверпулем у мерсісайдському дербі.

Український лівий захисник "ірисок" Віталій Миколенко, який вийшов у стартовому складі на цей поєдинок, не вийшов на другий тайм та був замінений після перерви на Ешлі Янга.

Зазначимо, що буквально перед перервою 24-річний українець невдало приземлився на ногу у результаті зіткнення з форвардом "червоних" Дарвіном Нуньєсом, після чого Віталій корчився від болю та пролежав на газоні кілька хвилин, допоки йому надавали медичну допомогу.

Перший тайм Миколенко все ж зміг дограти, проте на другу половину зустрічі з Ліверпулем тренерський штаб Шона Дайча вирішив його не випускати.