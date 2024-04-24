Англія

Український центрбек традиційно провів на полі усі 90 хвилин.

У рамках перенесеного матчу 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут вирушив у гості до Вулвергемптона.

На 37-ій хвилині "вишні" повели в рахунку завдяки голу Антуана Семеньйо, який у підсумку й приніс перемогу в актив Іллі Забарного і компанії.

Зазначимо, що на 79-ій хвилині Вулвергемптон отримав кількісну перевагу за рахунок вилучення у суперника Мілоша Керкеза, проте уникнути мінімальної поразки "вовкам" це не допомогло.

На 12-ій компенсованій хвилині здавалося, що команда Гарі О'Ніла все ж врятувала нічию, проте система VAR зафіксувала офсайд та вдруге за матч відмінила взяття воріт підопічних Андоні Іраоли.

Вулвергемптон — Борнмут 0:1

Гол: Семеньйо, 37

Вулвергемптон: Са (Траоре, 64) — Буено (Доерті, 46), Кілман, Тоті (Фрейзер, 90) — Семеду, Дойл (Кунья, 55), Леміна, Аїт-Нурі — Гомес (Чірева, 64) — Са (Траоре, 64), Хі Чхан

Борнмут: Траверс — Сміт, Забарний, Сенесі (Гілл, 87), Керкез — Кук, Крісті — Семеньйо, Клюйверт (Уаттара, 75), Скотт (Келлі, 81) — Соланке (Унал, 87)

Попередження: Семеду, Аїт-Нурі, Доерті, Кунья — Унал

Вилучення: Керкез, 79 (Борнмут)