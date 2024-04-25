Півзахисника можна буде купити за 100 мільйонів фунтів.
Бруну ГІМАРАЕС, GETTY IMAGES
25 квітня 2024, 23:27
Бруно Гімараеса можна буде купити за 100 млн фунтів, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
З останнього тижня травня до початку останнього тижня червня можна буде активувати відступні за Гімараеса в розмірі 100 млн фунтів.
Після цього Ньюкасл зможе сам встановлювати ціну і контролювати переговори.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті цікавиться футболістом і готовий заплатити за Бруно 117 млн євро трьома платежами — сумами трохи більше 39 млн кожна.