Англія

Півзахисника можна буде купити за 100 мільйонів фунтів.

Бруно Гімараеса можна буде купити за 100 млн фунтів, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

З останнього тижня травня до початку останнього тижня червня можна буде активувати відступні за Гімараеса в розмірі 100 млн фунтів.

Після цього Ньюкасл зможе сам встановлювати ціну і контролювати переговори.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті цікавиться футболістом і готовий заплатити за Бруно 117 млн євро трьома платежами — сумами трохи більше 39 млн кожна.