Англія

Команда Хосепа Гвардіоли відправила у ворота супротивника чотири м'ячі.

Манчестер Сіті в рамках поєдинку 29 туру АПЛ грав на виїзді проти Брайтона. В стартовому складі чинного чемпіона з'явились Кевін Де Брюйне та Хуліан Альварес. У Брайтона, своєю чергою, в запасі залишився Саймон Адінгра. Команди задали високий темп зі стартових хвилин, тому перший момент не змусив себе довго чекати - Фоден класно навісив зі штрафного на дальню стійку, але Аке не зміг влучно пробити в падінні.

Вже за декілька хвилин Вокер навісив з правого флангу, а Де Брюйне в падінні пробив головою чітко під поперечину. 0:1. Це був перший гол головою для бельгійського півзахисника в АПЛ. Брайтон доволі швидко зумів відповісти - Данк пробив головою після подачі з кутового, але Едерсон грамотно побрав позицію та забрав м'яч. Втім й гості могли забити ще раз, коли Хуліан Альварес увірвався в чужий штрафний та пробив з гострого кута — м'яч пройшов повз дальню стійку.

Манчестер Сіті продовжував атакувати й тиснути на ворота супротивника, що призвело до небезпечного штрафного. Фоден пробив зі стандарту, м'яч зачепив Гросса та залетів у ворота. 0:2. Втім, це був далеко не кінець. "Чайки" не збирались відмовлятись від своєї філософії й продовжували виходити в атаку через пас. В одному з таки моментів Брайтон зробив 4-5 пасів у своєму штрафному, але все ж таки втратив м'яч, за що був покараний Філом Фоденом. 0:3.

Команди пішли відпочивати за значущої переваги "містян", а на початку другого тайму Роберто Де Дзербі зробив подвійну заміну — вийшли Адінгра та Оффіа. "Чайки" діяли дуже активно і намагались відквитати хоча б один м'яч, але знов пропустили. Вокер прибрав опонента на прийманні м'яча, після цього проштовхнув ігровий снаряд на Альвареса, а той влучив в пустий кут воріт. 0:4.

Втім, господарі не втрачали надії забити хоча б один м'яч й могли розраховувати на пенальті. Педро опинився на газоні в чужому штрафному після контакту з Гвардіолом. Втім, Свисток арбітра промовчав. Трохи пізніше Ігор прострілив з правого флангу, а Педро пробивав метрів з п'яти, втім не влучив в отвір воріт. Це, напевно, був найкращий момент "чайок" у матчі.

За час, що залишився, обидві команди зробили декілька непоганих підходів до чужих воріт, але дійсно виділявся лише удар Доку з меж штрафного, коли Стіл ногою дивом відбив м'яч.. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Манчестер Сіті з рахунком 4:0.

Брайтон — Манчестер Сіті 0:4

Голи: де Брюйне, 16 Фоден, 26, 33 Альварес, 64

Брайтон: Стіл — Велтман (Оффіа, 46), ван Геке, Данк, Барко — Гросс, Балеба — Лаллана (Адінгра, 46), Модер (Ігор, 56), Педро — Велбек (О'Магоні, 76)

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Гомес, 79), Аканджі, Аке, Гвардіол — Родрі (Льюїс, 79), Ковачич — Сілва (Доку, 78), де Брюйне (Нунеш, 71), Фоден (Гріліш, 72) — Альварес

Попередження: Велтман, Балеба