Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 35-го туру чемпіонату Англії, який пройде 28 квітня і розпочнеться о 16:00.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає принципове територіальне протистояння Північного Лондона між Тоттенгемом та Арсеналом, яке пройде на домашньому стадіоні "шпор".

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 27 КВІТНЯ, 16:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Тоттенгем на даний момент є тією командою, якій серед усіх інших залишилося провести найбільшу кількість матчів у нинішньому сезоні АПЛ через деякі вимушені переноси. Більше того, поки більшість команд англійської першості традиційно переживали вкрай щільний графік поєдинків, свій останній матч підопічні Анге Постекоглу провели аж 15 днів тому, коли зазнали шокуючої та малоочікуваної розгромної поразки від Ньюкасла з рахунком 0:4. На тлі цього лондонський клуб отримав позапланову весняну відпустку, і результати її можуть бути кардинально різного характеру: або команда відпочила та набралася сил перед дуже складною кінцівкою сезону, або відсутність ігрової практики протягом такого тривало часу стане причиною втрати ігрового тонусу та форми.

А боротися Тоттенгему точно є за що, адже, незважаючи на відсутність пріоритету щодо турнірних успіхів у дебютному сезоні Постекоглу в Лондоні та наявності основного завдання у вигляді глобальної перебудови команди та її стилю, "шпори" точно не збираються відмовлятися від можливості фінішувати в топ-4 турнірної таблиці та зіграти у наступному сезоні у Лізі чемпіонів. Зараз Тоттенгем йде на п'ятому рядку, а єдиний його конкурент — це Астон Вілла, яка має перевагу в сім очок, але зіграла аж на три матчі більше і вчора втратила очки через нічию з Челсі. З урахуванням вкрай насиченого та складного майбутнього календаря, ліквідувати таке помітне відставання підопічним Постекоглу буде непросто, адже зіграти їм доведеться не лише зі своїм принциповим історичним суперником в особі Арсеналу, а й з Манчестер Сіті, Ліверпулем та Челсі (+Бернлі та Шеффілд Юнайтед із зони вильоту). З цієї ж причини не просто так існує жартівлива, але частково правдива теза, що саме Тоттенгем обиратиме, хто стане чемпіоном Англії у цьому році.

І якщо Ліверпуль, зважаючи на чергову втрату очок у суботу проти Вест Гема, з величезною ймовірністю уже остаточно зійшов з дистанції у чемпіонських перегонах , то Арсенал має амбіції боротися з гегемоном Манчестер Сіті до самого кінця, щоб взяти реванш за вчисту програну кінцівку минулого сезону. Здавалося, що нещодавні домашня поразка від Астон Вілли та виліт від Баварії на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів можуть сильно вдарити по моралі досить молодої та місцями недосвідченої команди Мікеля Артети, але "каноніри" відразу ж відкинули ці побоювання спочатку своїм подальшим успіхом проти Вулвергемптона (2:0), а потім ще й розгромною перемогою над Челсі з рахунком 5:0, яка стала рекордною в протистоянні цих двох команд.

На даний момент Арсенал очолює турнірну таблицю і випереджає Манчестер Сіті на одне очко, маючи при цьому перевагу за різницею забитих і пропущених м'ячів, проте ігнорувати наявність у діючих чемпіонів одного матчу в запасі просто неможливо. "Містяни" запросто можуть не оступитися в жодному з поєдинків, що залишилися, але зараз колективу Артети потрібно думати в першу чергу про те, як не оступитися самим. У "канонірів" наприкінці сезону немає жодних травм (навіть Юррієн Тімбер відновився після "хрестів"), але статус фаворита в чемпіонській боротьбі продовжує зберігати Ман Сіті. І хоч не все тут уже залежить від самих лондонців, але те, що залежить саме від них, вони мають виконати.