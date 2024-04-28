Англія

Колектив Тати Мартіно пропустив дуже швидко, але все одно святкував перемогу.

У одинадцятому турі американської МЛС Інтер Маямі в гостьовому матчі проти Нью-Інгленд Революшн зумів здобути вольову перемогу.

Із перших хвилин у складі гостей перебували на полі тільки двоє з учасників ексбарселонського квартету: Ліонель Мессі та Серхіо Бускетс тоді як Хорді Альба та український центральний захисник Сергій Кривцов не брали участь у грі, Луїс Суарес з’явився на полі лише посеред другого тайму.

І вже на першій хвилині нападник господарів поля Томас Чанкалай забив із передачі з глибини.

Однак команду Тати Мартіно взявся рятувати Мессі, і вже до завершення першого тайму на його рахунку був гол.

Цього виявилось достатньо для вирівнювання становища до перерви та подальшого контролю над грою.

У підсумку Мессі записав на свій рахунок другий гол Інтера, після чого взявся віддавати асисти на Кремаскі та Луїса Суареса. Щоправда, перший гольовий пас могли зарахувати аргентинцю тільки в контексті регламенту місцевої ліги.

Огляд матчу:

Нью-Інгленд Революшн — Інтер Маямі 1:4

Голи: Чанкалай, 1 — Мессі, 32, 68, Кремаскі, 83, Суарес, 83

Нью-Інгленд Революшн: Равас — Фаррелл (Сполдінг, 72), Арреага, Кесслер, Ліма — Кає (Борреро, 81), Польстер (Гаркс, 60) — де Пареха, Хіль, Боатенг (Вріоні, 72) — Чанкалай.

Інтер Маямі: Коллендер — Вейгандт, Авілес, Фрейре, Негрі — Грессель (Кремаскі, 75), Бускетс, Руїс — Мессі, Кампана (Суарес, 63), Тейлор (Рохас, 75).