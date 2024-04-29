Англія

Чергове пошкодження бразильського голкіпера.

Воротар Манчестер Сіті Едерсон отримав травму в матчі 35-го туру АПЛ проти Ноттінгем Форест (2:0).

За інформацією The Times, у бразильського голкіпера діагностовано пошкодження плеча середнього ступеня важкості. Через цю травму бразилець ризикує більше не зіграти до кінця нинішнього сезону.

Зазначається, що сьогодні гравець повинен пройти більш поглиблене медичне обстеження.

Цього сезону Едерсон відіграв за Манчестер Сіті 40 матчів, пропустив 33 м'ячі та зібрав 14 "clean sheets".

Раніше Едерсон встановив рекорд Манчестер Сіті.