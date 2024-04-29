Англія

Легенда.

Захисник лондонського Челсі Тіаго Сілва оголосив про відхід із клубу після закінчення нинішнього сезону. Про це йдеться у заяві 39-річного бразильця на офіційному сайті "синіх".

"Челсі дуже багато значить для мене. Я приїхав сюди, плануючи провести лише один рік, у підсумку залишився на чотири. Цей клуб важливий не тільки для мене, а й для моєї родини.

Мої сини грають за Челсі, тому я дуже пишаюся тим, що є частиною сім'ї такого славетного клубу. Я сподіваюся, що вони зможуть продовжити кар'єру тут, у клубі, частиною якого хочуть бути багато гравців.

Я віддавав всього себе протягом чотирьох років. Але, на жаль, у всього є початок, середина та кінець. Це не означає, що це остаточний кінець. Я сподіваюся залишити двері відкритими, щоб у найближчому майбутньому, я міг бм повернутися хоча б в іншій ролі.

Але моя любов невимовна. Я можу тільки сказати вам спасибі. Прощатися важко і за звичайнісіньких обставин, але, коли є взаємна любов, це ще важче. Синій одного разу — синій назавжди. Прощаються з тими, хто йде і не повертається. Я маю намір одного разу повернутися", — сказав Сілва.

Тіаго Сілва перейшов до лондонського Челсі на правах вільного агента у 2020 році. За цей час він зіграв за "пенсіонерів" 151 матч, забив дев'ять голів та віддав три результативні передачі. Разом з Челсі бразилець виграв Лігу чемпіонів, клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.