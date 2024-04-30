Англія

"Червоні дияволи" хочу реінвестувати зароблені кошти з продажу англійського форварда в нових гравців.

Нападник Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд поточний сезон проводить в аренді в іспанському Хетафе, проте цього літа він ризикує залишити рідний клуб вже на постійній основі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, пріоритетом для керівництва "червоних дияволів" є повноцінний продаж 22-річного англійця, проте остаточне рішення щодо свого вихованця МЮ прийме вже наприкінці сезону.

За інформацією джерела, Манчестер Юнайтед хоче заробити кошти з трансферу Грінвуда, щоб реінвестувати їх в підсилення складу.

У поточному сезоні Мейсон Грінвуд провів за Хетафе 31 поєдинок, в яких він забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.