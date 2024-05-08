Англія

Football.ua розповідає стосовно нового наставника англійської команди.

Коли цього літа Арне Слот прибуде до тренувального центру Ліверпуля, він знайде принаймні одну вигідну для себе річь. Слот є одним із зростаючих гравців найвищого рівня, які захоплюються паделом, швидким видом спорту з ракетками, який знаходиться десь між тенісом і сквошем.

На тренувальній базі Феєнорда в голландському місті Роттердам виконавчий директор Денніс Те Клозе пообіцяв Арне, що клуб встановить корт для гри в падел — за умови, що вони виграють чемпіонський титул. Слот зробив їх чемпіонами Ередівізі минулого сезону, а невдовзі послідував і сам корт.

Це означає, що між Слотом і його попередником на Енфілді Юргеном Клоппом є принаймні одна спільна риса: німець має свій власний корт у тренувальному центрі Ліверпуля, де змагається з членами свого кулуарного персоналу та називає "падель найкращою грою, у яку я коли-небудь грав" (крім футболу).

Після того, як цього літа Ліверпуль і Феєнорд узгодять заміну Клоппа Слотом, багато вболівальників англійської команди задаються питанням, що з цим робити і наскільки 45-річний голландець підходить для заміни найпопулярнішого та найуспішнішого тренера клубу в еру Прем'єр-ліги. Як завжди, формуються поспішні думки, часто зумовлені обрамленням.

З одного боку, Слот є одним із лише двох менеджерів Феєнорда, які виграли титул у цьому столітті, і він став першим тренером, який вивів клуб за межі групового етапу в європейському турнірі з 2015 року, дійшовши до першого фіналу Ліги конференцій в 2022 році і чвертьфіналу Ліги Європи минулого сезону паралельно з претензією на виграш внутрішнього чемпіонату.

Він виграв цей титул, незважаючи на те, що з того фіналу Ліги конференцій у стартовому складі залишилися лише чотири гравці. Продажі становлять 70 мільйонів євро, і трохи більше 40 відсотків з них було реінвестовано, оскільки Феєнорд прагнув до фінансової стабільності після багатьох років поганого управління фінансами. З 12 їхніх повноцінних трансферів жодному гравцю не було 24 роки або старше.

Цього сезону, хоч і знову зафіксувавши позитивні чисті витрати, Феєнорд швидше за все завершить чемпіонат на другому місці, поступившись неймовірно результативному ПСВ Ейндговен (який наразі виграв 27 матчів і зіграв внічию тричі у 31 грі Ередівізі), і матиме 82 бали, якщо вони виграють завершальні два матчі. Трохи більше тижня тому вони виграли також фінал Кубку Нідерландів.

Таким чином, ця версія історії в основному має послідовний розвиток і досконалість.

Проте інші можуть прийняти альтернативне обрамлення. Вони можуть поставити під сумнів, що Ліверпуль робить ставку на людину, яка має лише п’ять сезонів досвіду роботи головним тренером, усі з яких були в Нідерландах, поза елітою європейського футболу, і один із яких у другому дивізіоні його батьківщини.

Слот виступав лише одного разу на груповому етапі Ліги чемпіонів, вигравши два з шести матчів проти Атлетіко Мадрид, Лаціо та Селтіка, і програвши решту, не вийшовши у плей-оф.

Майже за три повних сезони на посаді головного тренера Феєноорда Арне жодного разу не програв декілька ігор чемпіонату поспіль, що неймовірно вражає, але означає, що немає жодної доказової бази щодо того, як він може впоратися з довшими періодами труднощів, які є більш імовірними під час гострої конкуренції у Прем'єр-Лізі навіть з клубом з її еліти.

У Феєнорді жоден гравець, підписаний Слотом, не перевищив суму в 9 мільйонів євро, витрачену минулого літа на японського нападника Аясе Уеду з Серкль Брюгге, вважається, що найвища зарплата гравця команди становить близько 40 000 євро на тиждень. У Ліверпулі він успадкує таких гравців, як Аліссон і Вірджил ван Дейк, які коштували принаймні в вісім разів дорожче, а Мохамед Салах заробляє 350 000 фунтів стерлінгів на тиждень.

Усе це підкреслює порівняльні аспекти Ліверпуля та потенційний культурний шок від того, що очікується від роботи Арне Слота, де управління людьми, а також коучинг будуть мати вирішальне значення.

Ліверпуль має в 37 разів більше підписників на X, ніж Феєнорд (649 000); вимоги засобів масової інформації, глобальний інтерес і доходи – все це затьмарює ті показники, що є в його поточному клубі. Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер, написавши текст у британській газеті Daily Telegraph після появи новин про Арне, сказав: "За попередні дев'ять років у Ліверпуля був один із двох найкращих тренерів у світі. Зараз вони роблять ставку на наступну велику справу, а не на перевірену реальну угоду".

Правда в тому, що ніхто не може з впевненістю передбачити, як будь-який тренер може працювати в новому клубі, але що ми можемо зробити, так це розглянути деякі фактори, які, можливо, переконали Ліверпуль.

Минулого літа The Athletic отримав можливість зазирнути в королівство Феєнорду Слота, отримавши цілий день доступу за лаштунки команди. І в той день він справді був королем замку, тому що роттердамський колектив щойно здобув титул, і це відповідало дню, коли він підписав новий контракт, відмовившись від можливості приєднатися до Тоттенгема, який потім призначив Анге Постекоглу. Він також залишився вірним команді, коли ще два клуби Прем’єр-ліги, Лідс Юнайтед і Крістал Пелас, постукали в двері на початку календарного року.

Поїздка до Роттердаму включала більше семи годин інтерв’ю зі Слотом, генеральним директором Те Клозе та їхнім керівником відділу спортивної стратегії Меттом Вейдом, а також багато часу з їхньою скаутською командою та персоналом, який відповідає за продуктивність. Це було 360-градусне дослідження клубу, який різко реформував свою структуру та продуктивність, і запропонувало рідкісне уявлення про людину, на яку звернули увагу майбутній спортивний директор Ліверпуля Річард Г'юз і Майкл Едвардс, колишній спортивний директор клубу, який повернувся після двох років відсутності в клубі. Нова роль власника Fenway Sports Group, генерального директора з футболу, тепер готується поставити на карту свою репутацію.

Щодо перших вражень, то Слот виявився харизматичним. Але, можливо, ви також були б досить привітними, коли щойно підписали новий контракт — угоду, яка вилучила з його попереднього контракту пункт про викуп в 5 мільйонів євро, який інакше мав би активуватися цього літа. Минулого тижня Феєнорд міг домовитися з Ліверпулем про суму від 11 до 15 мільйонів євро, залежно від інформації клубу про вирішальну угоду.

Його розуміння англійської легше на слух і зрозуміліше, ніж його співвітчизника Еріка тен Гага, який іноді намагався передати необхідну харизму як гравцям, так і вболівальникам протягом майже двох сезонів на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед. І були моменти, коли Слот говорив так, наче зміст його слів легко міг вийти і з вуст Юргена Клоппа.

Пояснюючи, чому він вирішив залишитися у Феєнорді, він говорив про необхідність "дорожити тим, що маєш" у середовищі, отримуючи задоволення від того, як ти працюєш і від тих, з ким ти працюєш. Він сказав, що успіх не повинен вимірюватися лише трофеями. Однак це було відтінене почуттям реалізму, який буде потрібен Ліверпулю. Одного разу він пожартував: "Якщо тренер говорить лише про процес, то в дев’яти випадках із 10 результати будуть поганими".

Він говорив, що не хоче, щоб його сприймали як людину, яка проходить без вагомого внеску, а як людину, яка вплітає спадщину в клуб. Він виглядав щиро зворушеним, коли йому розповіли, як один із вболівальників Феєнорда хвалив Слота не лише через те, що його команда набрала більше очок, ніж Аякс, 36-разовий чемпіон Нідерландів, але й через можливість вперше повірити, що Феєнорд грав у кращий футбол, ніж їхні закляті суперники, клуб, який так тісно пов’язаний з концепцією "тотального футболу".

Коли він обговорював, чого він хоче від своїх гравців, Арне сказав, що спочатку "наголошував на гравцях, які, можливо, не є найкращими у світі, але які принесли енергію команді та стадіону". Це інгредієнт, який може знадобитися на Енфілді, де домашня команда харчується адреналіном, який викачується з трибун. Він хотів знати, як його гравці представляють себе в ЗМІ, тому що це, за його словами, сприяє культурі.

Цього сезону академія Ліверпуля виявилася сприятливою, оскільки Клопп просував таких талантів, як Конор Бредлі, Джарле Кванса, Боббі Кларк і Джейден Даннс. Очікується, що цей вектор продовжиться і при його наступнику. Слот надав 12 334 хвилин талантам академії в сезоні, коли Феєнорд виграв лігу. Під час візиту The Athletic він зазначив: "Молоді гравці у нашій першій команді дають енергію. І якщо люди відчувають, що можуть рости всередині клубу, це стимулює культуру. Я не дуже вірю в досвід; Я більше вірю в ігровий інтелект, а молоді гравці можуть мати набагато більше, ніж старші". Він сказав, що таке мислення, коли будь-хто може прогресувати, має поширюватися за межі роздягальні, посилаючись на те, як Френк Бур, колишній стажист відділу маркетингу в клубі, став менеджером команди, виконуючи догляд за гравцями.

Як і Клопп, він демонструє співчуття та турботу про молоде покоління. Він дивиться на покоління смартфонів радше із занепокоєнням, ніж з гіркотою. "Сьогодні грати у футбол набагато складніше", — сказав Слот. Соціальні мережі, про які говорять всі, є більш негативним моментом, ніж це було в мій час. І цим хлопцям зараз потрібно бути дуже підготовленими — справді найкращими спортсменами. Отже, є великий шанс заробити багато грошей, але тиск вищий, ніж 20 років тому".

Дані свідчать, що тренування Арне з вправами, які часто розробляв його помічник Сіпке Гулсгофф, мотивують його гравців. Готовність футболістів до гри та тренувань досягала 90 відсотків у кожному з його перших двох повних сезонів у клубі. Лі Еггер, один із головних керівників клубу, сказав: "Тренування постійно змінюються. Вони потрапили в найкращу точку перевантаження, тактики та фізичних вимог. Це полегшує нашу роботу, тому що гравці справді хочуть постійно тренуватися. Ви також бачите це щодо футболістів резерву, які, можливо, мають повне право бути розчарованими тим, що не грають, але наша доступність для тренувань є настільки високою, тому що заняття є стимулюючими та справді веселими з точки зору футболу". Гульсгофф, який також входить до складу національної збірної Нідерландів, є першим помічником Слота в день матчу, і його часто бачать у бліндажі.

Слот хоче, щоб його оточення було позитивним і сприятливим. Він слухає та співпрацює, риси, які не завжди можна сприймати як належне на найвищому спортивному рівні. Існує система штрафів для гравців, у тому числі за запізнення на гру або пропуск командного автобуса, але він не дисциплінарний за своєю природою. Він не розглядає свою роль або роль свого персоналу подібною до шкільних вчителів, а скоріше в тому, щоб надавати інформацію та давати гравцям усі можливості зробити найбільш здоровий вибір.

Один із колег Слота сказав, що жодного разу не чув, щоб він підвищив голос на полі.

Те Клозе, генеральний директор, сказав: "Його управління гравцями дуже унікальне — гуманне та продумане. Він дає гравцям чіткий план гри, тому гравці почуваються в безпеці під його керівництвом". Часто можна почути, як гравці розмовляють один з одним після гри, розповідаючи, як епізод розгортався саме так, як передбачив Арне, і як його інструкції допомогли їм перемогти суперників.

Проте успіх Слота не існує у вакуумі.

"Topsport", як описує свою культуру Фейєнорд, застосовується в усьому клубі, що означає узгодженість в старшій команді, медичних командах та командах, що займаються спортом, і академії. Відповідно до моделі спортивного директора Ліверпуля, хоч і Едвардс сидить на її чолі, клуб хоче, щоб людина, яка буде їхнім головним тренером, а не менеджером, співіснувала в наступному сезоні в цій структурі, і у Феєнорді Арне продемонстрував готовність зробити це.

Найуспішніші клуби сьогодні мають усі відділи, які спілкуються та підтримують один одного, а не працюють як окремі інстанції. Таким чином, у випадку найму персоналу, ми знаємо, що Ліверпуль значною мірою покладався на свої дані та дослідницьку аналітику під час правління Едвардса як спортивного директора, з операцією з даними, яка виявила потенціал тодішнього форварда Роми Мохаммеда Салаха, щоб досягти успіху в Прем’єр-лізі, навіть після важкої гри у Челсі на початку своєї кар'єри.

У міру того, як Клопп ставав все більш успішним і потужним у Ліверпулі, його особистий контроль над наймом працівників ставав сильнішим, але хоча клуб буде вітати внесок головного тренера, вони хотіли б спростити роль і дозволити цій людині зосередитися на вимогливому хлібі з маслом, тобто розвитку гравців, підготовки команди та підбору складу на наступний матч.

Ніщо з цього не означає, що команди з підбору персоналу та головний тренер повинні конфліктувати. Скоріше, якщо все працює так, як у Феєнорді, скаути та аналітики проводять час з тренером, вивчають його налаштування та чітко розуміють його стиль гри. Потім у них є рецепт щодо типу гравців, необхідних для того, щоб тренер досяг успіху, і тому йдуть і працюють над визначенням варіантів.

Чого Ліверпуль хотів би уникнути, так це покладатися на базу знань тренера, як, здається, часом робив їхній суперник Манчестер Юнайтед під керівництвом Еріка тен Гага, який постійно дивився на голландський ринок, з яким він найкраще знайомий, а також на гравців, яких він раніше тренував, коли справа доходить до трансферів.

У Феєнорді Слота запрошують на зустрічі з підбору кадрів і запитують його думку. Часто він погоджувався з наданими йому даними. Були випадки, коли він пропонував гравців, яких тренував в інших місцях, або приймав досить очевидні пропозиції від суперників, таких як ПСВ. Були й інші випадки, коли він швидко відмовлявся від варіантів, запропонованих скаутами на основі обмеженої кількості відеозаписів. Ніщо з цього не є автоматично негативним — наприклад, Лісандро Мартінес виявився гарним підписанням для Юнайтед, оскільки грав під керівництвом тен Гага в Аяксі. Проте, коли Феєнорд підписував гравців, навіть якщо той, хто прийшов, не завжди був його пріоритетом, Слот ніколи не тримав зла на цих гравців і присвятив увесь свій час і енергію, щоб максимально розкрити їхній талант.

У Феєнорді він навчився довіряти скаутському відділу, який наполегливо запропонував захисника Давіда Ханко після того, як один скаут стежив за ним з академії словацького клубу Жиліна з підліткових років, і незабаром гравець став невід’ємною частиною команди Арне. Потім вони знайшли форварда Сантьяго Гіменеса за 4 мільйони доларів із мексиканського клубу Крус Асуль, і впевненість Слота в пропозиціях від скаутського департаменту роттердамського клубу, очолюваного Те Клозе, була підкріплена ще більше, коли контакти генерального директора в Мексиці дозволили йому обійти в гонці за гравця такі команди, як Порту та Бенфіку.

Підписаний у липні 2022 року Гіменес став найкращим бомбардиром колективу Слота, а цього літа 23-річний гравець стане одним із найзатребуваніших молодих форвардів у Європі. Інші гравці, такі як Матс Віффер та Ігор Пайшао, прийшли з другого дивізіону в Нідерландах і Бразилії — Віффер зараз повноправний гравець голландської збірної, а Пайшао забив переможний гол Феєнорда в нещодавньому фіналі Кубка Нідерландів.

Христос Аккас, скаут Феєнорда, сказав: "Тренер був дуже специфічним щодо бажаного стилю гри, і ми змогли реалізувати його бажання з точки зору даних, скаутів, а також з психологічної, фізичної, технічної, тактичної точок зору, саме так, як він хотів. І тоді клуб встановив певні правила. Тому ми ніколи не підписуємо старшого або дорожчого гравця, ніж той, якого замінюють. Потім ми звужуємо наш пошук і в межах цього діапазону знаходимо найбільш підходящого гравця".

Оскільки стиль гри Арне вимагає інтенсивного рівня фізичної підготовки та високих когнітивних здібностей — Аккас сказав, що гравці коментували, як багато потрібно думати на полі — скаути не залишать каменя на камені. У деяких випадках це означало стежити за потенційними новачками, щоб побачити, о котрій годині вони приходять додому. Це було особливо важливо, оскільки Роттердам є містом нічних розваг, тому було мало сенсу підписувати гравця, який хоче часто веселитися у нічних клубах, коли інтелектуальна та фізична витривалість потрібна щодня.

Що стосується футболу, Слот не приховує, що він захоплюється Хосепом Гвардіолою. В Арне є риси, які відображають багато з того, що ми бачили в Манчестер Сіті під керівництвом іспанця, зокрема, потужний пресинг, щоб повернути м’яч, і схожий принцип білд-апу.

Під час однієї зі своїх перших зустрічей у Феєнорді після приєднання влітку 2021 року він сказав своїм гравцям, що фінал Ліги чемпіонів між Челсі та Манчестер Сіті кілька тижнів тому дав так мало моментів (лише три удари по воротах) через роботу в обороні форвардів в обох командах.

Щодо м’яча, він любить, щоб його правий захисник зміщувався у півзахист, тож можна чекати, що Трент Александер-Арнольд продовжить виконувати цю роль, тому що команди Слота, як правило, будуються з трьома гравцями в обороні та двома в півзахисті, навіть якщо стартова схема є більше задньої четвірки. Кожного сезону він вносив зміни в команду, щоб не стати передбачуваним.

У центрі півзахисту йому подобаються гравці, які роблять "забігання у глибину" — швидкі, вибухові рухи, які можуть пробити захист суперника. Півзахиснику Оркану Кокджу, який зараз виступає за Бенфіку, потрібно було фізично адаптуватися, щоб підвищити свою вибуховість на короткій дистанції під час перебування у Феєнорді, навіть встановити вдома тренажерний зал, куди він регулярно отримував текстові повідомлення від Слота з проханням повідомляти про свій прогрес.

Далі є вінгери, яких він хоче ізолювати в поєдинках один в один. Ось чому він в першу чергу виводить своїх крайніх захисників у центральні зони — щоб вони заповнювали середину поля, затягуючи суперників, щоб створити можливості для створення ширини вінгерам. Він сказав: "Якщо ви подивіться на Роберто Де Дзербі в Брайтоні або на Наполі, Манчестер Сіті або нас самих, у нас є вінгери, які домінують у цих ситуаціях, і це що потрібно. Ось чому я попросив Денніса (Те Клозе, генерального директора) на початку сезону купити багато гравців цієї позиції тому що ви не можете очікувати, що кожен з них буде виступати в кожній грі і перегравати своїх суперників. Ось чому вони є гравцями, яких найчастіше замінюють в матчах".

У Ліверпулі, де Едвардс і Г'юз мають сильну репутацію щодо виявлення талантів і укладання угод, Слот повинен бути готовий делегувати підписання.

Арне продемонстрував готовність вкластися не лише в сферу підбору персоналу. Директор із медичної роботи та продуктивності Феєнорда Стійн Ванденброуке працював у своїй сфері більше двох десятиліть, і він вражено розповідав, як тренер доповнив загальне бачення команди, все це означало, що Феєнорд регулярно відзначався "фізичними параметрами, доступністю після пошкоджень, виграних матчів і фізичних перемог над суперником" — досить корисні риси для футбольного клубу.

Ванденбруке детально описав підхід клубу до поєднання біологічних, психологічних і соціальних потреб гравців, щоб допомогти особистості та загальному розвитку команди.

Візьмемо, наприклад, випадок нападника Гіменеза.

Коли Феєнорд розглядав можливі трансфери на цю позицію, їхні скаути спостерігали не лише за гравцем, а й за роботою клубу та медичним відділом. Іноді футбольний персонал позначає обмежувальні фактори, які команді слід покращити (наприклад, силу або швидкість), а в інших випадках, як у випадку з Сантьяго, спостереження можуть виходити з кінця продуктивності. Щодо Гіменеза, вони проаналізували його стиль бігу та зауважили, що йому потрібно більше "контролю навколо тулуба та тазу", щоб уникнути пошкоджень і фізично змагатися на найвищому рівні. Спостереження ґрунтуються на перегляді моделей рухів гравця в грі та на тренувальному полі.

Ванденбруке сказав: "Ми прийшли до висновку, що нам потрібно кілька місяців, щоб почати випускати Гіменеса. Арне погодився, і він єдиний тренер, з яким я коли-небудь працював, який зробив це. Треба було прийняти, що ми не можемо грати з Сантьяго з самого початку гри, тому що нам потрібен був час, щоб докласти більше зусиль для його розвитку, щоб отримати результат на пізнішій стадії сезону".

Таким чином, Гіменес розпочав в стартовому складі лише п’ять ігор у своєму дебютному сезоні-2022/23, перш ніж клубний футбол призупинився в листопаді до Чемпіонату світу, який проходив у Катарі. План пройшов настільки гладко, що після мундіалю він виходив з перших хвилин у 20 з 21 матчу Феєноорда в Ередивізі та Лізі Європи, забивши в 12 з них і ставши їх найкращим бомбардиром із 20 голами.

Слот був достатньо захищений командою, тому запросив до клубу спортивного психолога Дена Абрахамса, щоб він допоміг гравцям подолати психічний блок, який заважав Феєноорду перемагати в гостях у запеклого суперника Аякса з 2005 року. Абрахамс підтримував команду в цьому, це був виклик, кульмінацією якого стала перемога на виїзді з рахунком 3:2 у березні 2023 року, а їхня перевага над Аяксом була підтверджена цього сезону перемогою з рахунком 4:0 в Амстердамі у вересні минулого року та грою з рахунком 6:0 у Роттердамі в березні.

Перевага Феєноорда в тій гостьовій грі була такою, що вболівальники Аякса змушені були зупинити гру, кинувши на поле фаєри.

Слот вірить у науку. Експерти з його продуктивності припустили, що гравці повинні прагнути адаптувати своє життя до майбутнього часу початку гри. Наприклад, якщо Феєнорд повинен зіграти гру, яка розпочнеться о 21:00 у п’ятницю, тоді персонал і Арне дадуть зрозуміти їм за допомогою текстового повідомлення, що вони не повинні спати в цю годину попереднього вечора та повинні бути активними, щоб уникнути того, що їхній циркадний ритм зробить їх гірше підготовленими до зустрічі. Команда Феєнорда була згуртованою, як разом, так і з гравцями, і буде цікаво подивитися, як і чи можна це відтворити у більшому клубі.

Він прагне взяти з собою до Ліверпуля одного зі своїх головних помічників, Рубена Пітерса, разом із Галсгоффом. Він намагався, але не зміг переконати Маріно Пушича, колишнього помічника у Феєнорді, приєднатися до його команди на Енфілді, тому що він відправився до донецького Шахтаря як головний тренер у жовтні минулого року та хоче залишитися на цій посаді.

Стосовно Галсгоффа і Пітерса, то вони будуть союзниками Слота, що будуть намагатися відтворити високоефективне середовище, як у роттердамській команді. Але йому знадобиться більше допомоги. Йому знадобиться терпіння, коли результати неминуче йдуть за планом, а палючі прожектори Прем’єр-ліги горітимуть яскраво, йому знадобиться досвід відділу підбору персоналу клубу, і, найголовніше, потрібно буде забезпечити купівлю від гравців із профайлом і репутацією, які відрізняються за масштабом від тих, з якими він працював раніше за свою наразі невелику тренерську кар'єру.

У Арне є ідеї та кмітливість — сучасний тренер для сучасної структури. Тепер він повинен зробити стрибок вище, а Ліверпуль — створити середовище, в якому він зможе справді процвітати.

За матеріалами The Athletic