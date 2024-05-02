Англія

Півзахисник прокоментував трансферні чутки.

Англійський Лестер наступного сезону повернеться до Прем’єр-ліги на тлі річної відсутності через попередній виліт до Чемпіоншипу.

Однак, як це завжди трапляється із провідними клубами другого дивізіону, після завершення сезону вони починають формувати оновлені стартові склади й ті зірки, що запалювали впродовж останнього року, нерідко отримують грошовиті пропозиції від інших клубів.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що провідні колективи країни цікавляться центральним півзахисником Лестера Кірнаном Дьюзбері-Голлом саме в цьому контексті.

Однак 28-річний виконавець доволі швидко спростував ці чутки довкола себе.

"Мої наміри перед наступним сезоном дуже чіткі.

Я перебуваю в структурі Лестера з 8 років і не маю жодного наміру йти звідси", — заявив англійський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Дьюзбер-Голла 49 матчів, 12 м’ячів та 15 гольових передач.