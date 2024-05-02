Бруну, getty images
02 травня 2024, 14:50
Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш відповів на запитання про своє майбутнє та можливий відхід із клубу. Цитує португальця DAZN.
"Я зараз не думаю про своє майбутнє у клубі. Очевидно, що все залежить не тільки від мене. Гравець повинен відчувати, що хоче залишитися у своєму клубі, але водночас розуміти, що клуб також хоче, щоб він залишився. Наразі я відчуваю і те, і інше.
Зараз я не особливо думаю про майбутнє, не в останню чергу тому, що цей сезон поки, що проходить не на тому рівні, на який я сподівався — ні індивідуально, ні колективно. Але ми все ще можемо завершити сезон перемогою в Кубку Англії, а потім на нас чекає дуже важливий чемпіонат Європи.
Якщо ви хочете, щоб я відповів максимально відверто. Якщо мені і доведеться замислитися над тим, щоб залишити Прем'єр-лігу, то це станеться тільки після завершення Євро. Нічого зараз не зможе відволікти мене від Кубка Англії та чемпіонату Європи. Наразі немає нічого важливішого за це", — сказав Фернандеш.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 з можливістю продовження угоди на один рік для клубу.
Цього сезону Бруну Фернандеш відіграв за МЮ 45 матчів, забив 15 голів та віддав 11 результативних передач.