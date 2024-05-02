Англія

Португалець може залишити Олд Траффорд?

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш відповів на запитання про своє майбутнє та можливий відхід із клубу. Цитує португальця DAZN.

"Я зараз не думаю про своє майбутнє у клубі. Очевидно, що все залежить не тільки від мене. Гравець повинен відчувати, що хоче залишитися у своєму клубі, але водночас розуміти, що клуб також хоче, щоб він залишився. Наразі я відчуваю і те, і інше.

Зараз я не особливо думаю про майбутнє, не в останню чергу тому, що цей сезон поки, що проходить не на тому рівні, на який я сподівався — ні індивідуально, ні колективно. Але ми все ще можемо завершити сезон перемогою в Кубку Англії, а потім на нас чекає дуже важливий чемпіонат Європи.

Якщо ви хочете, щоб я відповів максимально відверто. Якщо мені і доведеться замислитися над тим, щоб залишити Прем'єр-лігу, то це станеться тільки після завершення Євро. Нічого зараз не зможе відволікти мене від Кубка Англії та чемпіонату Європи. Наразі немає нічого важливішого за це", — сказав Фернандеш.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 з можливістю продовження угоди на один рік для клубу.

Цього сезону Бруну Фернандеш відіграв за МЮ 45 матчів, забив 15 голів та віддав 11 результативних передач.