Челсі в рамках перенесеного матчу 26 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії прийме на своєму полі Тоттенгем.

В стартовому складі "синіх" з'явиться український вінгер Михайло Мудрик. У "шпор" відзначимо появу Бреннана Джонсона з перших хвилин.

Челсі: Петрович — Гілкріст, Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Палмер, Мудрик — Джексон

Запасні: Беттінеллі, Ачеампонг, Казадеї, Тауріайнен, Кестлдін, Даєр, Вашингтон, Джордж

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Емерсон — Біссума, Сарр — Джонсон, Кулушевські, Сон Хин Мін — Рішарлісон

Запасні: Остін, Дрегушін, Меддісон, Ло Чельсо, Бентанкур, Скіпп, Гейб'єрг, Хіль

Нагадаємо, початок матчу Челсі — Тоттенгем заплановано на 21:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.