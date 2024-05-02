Пропонуємо вашій увазі склади команд на матч АПЛ.
Михайло Мудрик, getty images
02 травня 2024, 21:00
Челсі в рамках перенесеного матчу 26 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії прийме на своєму полі Тоттенгем.
В стартовому складі "синіх" з'явиться український вінгер Михайло Мудрик. У "шпор" відзначимо появу Бреннана Джонсона з перших хвилин.
Челсі: Петрович — Гілкріст, Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Палмер, Мудрик — Джексон
Запасні: Беттінеллі, Ачеампонг, Казадеї, Тауріайнен, Кестлдін, Даєр, Вашингтон, Джордж
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Емерсон — Біссума, Сарр — Джонсон, Кулушевські, Сон Хин Мін — Рішарлісон
Запасні: Остін, Дрегушін, Меддісон, Ло Чельсо, Бентанкур, Скіпп, Гейб'єрг, Хіль
Нагадаємо, початок матчу Челсі — Тоттенгем заплановано на 21:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.