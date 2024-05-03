Англія

На "червоних" чекає важкий двобій зі "шпорами".

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп провів традиційну передматчеву прес-конференцію перед грою 36-го туру АПЛ з лондонським Тоттенгемом. Його слова наводить BBC.

"У хлопців було кілька вихідних, що вкрай важливо. Після ми провели кілька тренувань, що було дуже-дуже незвично для останнього часу.

Прем'єр-ліга — найкраща у світі, вона не переоцінена, але гравці абсолютно точно перевантажені роботою. Хтось повинен їм допомогти. У всіх є свої причини для того, щоб відмовитися, але ми не можемо постійно грати і працювати в такому режимі. Я розмовляв із людьми з телеканалу TNT, і вони сказали, що платять нам, щоб ми грали у футбол. Але я так не вважаю. Це футбол платить телемовникам. Вони повинні знову стати частиною футболу, а не тими, хто вичавлює всі сили — ось вам порада від старого, який скоро йде.

Ми знаємо, чого очікувати від нашого суперника. Вони чинили тиск на Челсі. Якщо не захищатися проти Тоттенгема належним чином, вони пройдуть через вас. У "Шпор" завжди є чітка футбольна ідея, вони працюють під керівництвом нового тренера майже рік, але плоди його роботи ми вже можемо бачити. Ми повинні будемо захищатися компактно. Тоттенгем явно націлювався на Лігу чемпіонів, що зараз зробити вкрай і вкрай непросто. Це завжди буде великим викликом для всіх", — сказав Клопп.

Матч між Ліверпулем та Тоттенгемом відбудеться п'ятого травня, о 18:30 за київським часом.