Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 36-го туру чемпіонату Англії, який пройде 4 травня і розпочнеться о 19:30.

У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Вулвергемптоном, яке пройде на Етіхад Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 4 ТРАВНЯ, 19:30. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Сіті у другому сезоні поспіль доводиться зійтися з лондонським Арсеналом у чемпіонській гонці англійської першості. При цьому нинішня кампанія точно принесла "містянам" більше головного болю як мінімум через наявність на недавньому етапі третього конкурента в особі Ліверпуля, а як максимум — помітного прогресу і змужніння "канонірів", які, ймовірно, готові цього разу боротися до останнього туру на тлі торішнього лідерства протягом 30 турів із трагічним для себе фіналом у вигляді традиційного чемпіонства підопічних Хосепа Гвардіоли.

Цього сезону манкуніанці вилетіли з Ліги чемпіонів за підсумками "народного фіналу" з мадридським Реалом уже на чвертьфінальній стадії, поставивши хрест на амбіціях повторити свій минулорічний історичний требл. Та й загалом із топовими суперниками в колективу Гвардіоли у нинішньому розіграші АПЛ були регулярні втрати очок — із тим же Арсеналом "містяни" набрали лише одне очко у двох матчах чемпіонату та програли Суперкубок Англії в серії пенальті, тоді як зустрічі з Ліверпулем завершилися для них двома нічийними результатами. Однак зараз це все одно не заважає гравцям Манчестер Сіті вважатися фаворитами чемпіонських перегонів, адже нехай Арсенал наразі лідирує і випереджає їх на один набраний пункт на додачу з наявною перевагою в різниці забитих і пропущених голів, проте "містяни" мають ще один поєдинок у запасі — тобто всі шанси на "золото" у разі відсутності втрат очок в заключних турах. Більш того, не забуваємо так само і про другий рік поспіль фінал Кубка Англії з Манчестер Юнайтед, тому без трофея Манчестер Сіті навряд чи залишиться.

Вулвергемптон — міцний середняк чемпіонату Англії-2023/24, який з урахуванням минулих проблем із ФФП, відсутності серйозних посилень складу влітку, продажу низки важливих гравців стартового складу, вимушеної зміни головного тренера на користь Гарі О'Ніла за кілька днів до старту кампанії та інших труднощів, все ж зумів за рахунок свого прагматизму нерідко ставати приємним сюрпризом для нейтральних вболівальників, проте далеко не завжди приємним – для топових суперників. Ви ж знаєте, що саме поєднує Арсенал, Астон Віллу та Вулвергемптон? Тільки ці три команди є творцями "трійки" у графі поразок Манчестер Сіті у поточному розіграші англійської першості. "Вовки" шокували діючих чемпіонів ще в рамках 7-го туру АПЛ (2:1), а Хосеп Гвардіола назавжди запам'ятав, що "того корейського хлопця" звуть Хван Хі Чхан — керманич Сіті не міг згадати його ім'я на передматчевій пресконференції, проте саме він забив переможний для Вулвергемптона гол.

Але чи варто зараз чекати на повторення історії з таким неприємним завершенням матчу для "містян"? Такий варіант, звичайно, можливий, проте з урахуванням відсутності турнірної мотивації у команди О'Ніла, травми лідера Педру Нету та щонайменше фактора Етіхад Стедіум, то Манчестер Сіті просто зобов'язаний виборювати три очки проти незручного суперника. Проводячи чергову паралель з Арсеналом, кілька тижнів тому лондонці впевнено впоралися з "вовками" в гостях на Молінью (2:0), але тоді, варто визнати, і кадрові втрати Вулвергемптона були більш відчутними через травми Матеуса Куньї і Нельсона Семеду, а також першої появи Хвана у старті та загалом лише другого виходу на поле після його тривалої відсутності через пошкодження. Зараз ситуація для Манчестер Сіті менш сприятлива, але і цього має вистачити для перемоги, якщо, звісно, "вовки" знову не вирішать зробити нам усім сюрприз.