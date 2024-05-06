Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 36-го туру чемпіонату Англії, який пройде 6 травня і розпочнеться о 22:00.

У заключному матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Крістал Пелес та Манчестер Юнайтед, яке пройде на Селхерст Парк.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

ПОНЕДІЛОК, 6 ТРАВНЯ, 22:00. СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Вболівальники Крістал Пелес не можуть бути незадоволеними першими кроками Олівера Гласнера в якості головного тренера, який очолив клуб замість культового Роя Годжсона в середині лютого цього року. Безсумнівно, виконати первісне завдання щодо потрапляння до першої десятки турнірної таблиці, яку керівництво "орлів" офіційно поставило ще перед стартом поточного сезону, лондонці навряд чи виконають. Проте з урахуванням того, що Гласнер прийшов саме у кризову команду, яка з кожним новим туром тільки наближалася до зони вильоту, австрієць у такій ситуації зробив максимум з можливого і повернув Крістал Пелес до рівня клубів із середини таблиці АПЛ.

Заключний етап сезону в англійській першості взагалі проходить для "орлів" навіть краще, ніж багато хто міг би припустити. По-перше, Крістал Пелес своєю перемогою завдав дуже сильного удару по чемпіонських амбіціях Ліверпуля (1:0). По-друге, після цього лондонці дуже несподівано обіграли Вест Гем (5:2) та Ньюкасл Юнайтед (2:0), які мали або мають статус претендентів на потрапляння до єврокубкової зони. По-третє, своєю нічиєю з Фулгемом (1:1) в останньому матчі з характером дербі підопічні Гласнера продовжили свою успішну серію без поразок до чотирьох поєдинків поспіль, що вже мало хто згадує, яким було становище Крістал Пелес до Гласнера. Більше того, "орли" навіть підходять до майбутньої зустрічі з Манчестер Юнайтед у статусі незначних фаворитів, проте на це вплинула не тільки їхня вражаюча форма останнім часом.

Так, Манчестер Юнайтед абсолютно не вражає рівнем свого футболу цього сезону — ось головна причина, чому манкуніанців важко називати фаворитами навіть у гостьовому поєдинку проти команди з 14-го місця. Але, відверто кажучи, непримітні результати "червоних дияволів" нерідко навіть перевершують те, що за фактом демонструє команда Еріка тен Гага на футбольному полі. Навряд чи хтось не погодиться з тим, що умовні нічийні результати у нещодавніх матчах проти Ліверпуля, Борнмута та Брентфорда – це великий успіх та удача для гравців МЮ, адже тоді вони й близько не були найкращою командою на полі. Та й той самий вихід у фінал Кубка Англії важко сприймати як якесь неймовірне досягнення, коли у півфіналі представник Чемпіоншипу Ковентрі Сіті відіграється після 0:3, за підсумками овертаймів просто дивом не вибиває Юнайтед із турніру, та у результаті сам вилітає у серії пенальті.

Безперечно, у таборі "червоних дияволів" протягом кампанії спостерігається просто величезна кількість травм у лінії оборони, але й тут є інший бік медалі. По-перше, в атаці та їхній побудові манкуніанці так само не демонструють нічого цікавого і такого, що має показувати команда з амбіціями на топ-4. По-друге, у Челсі та Ньюкасла ситуація з травмами ще серйозніша, але мало того, що їхній футбол виглядає набагато цікавіше, так ще й за підсумками цього туру вони обидва можуть залишити Юнайтед позаду себе, на восьмому місці. По-третє, тренерський штаб МЮ ніхто не змушував поспішати з поверненням умовного Лісандро Мартінеса після серйозної травми та тривалої відсутності, щоб не сталося чергового рецидиву (а саме це й сталося). Насправді, це можна продовжувати ще дуже довго, але найкраще з останнього: Ерік тен Гаг після останньої нічиєї з Бернлі заявив, що Манчестер Юнайтед — це "одна з найбільш динамічних та видовищних команд АПЛ на даний момент". Тобто видовище та динаміка — це 9-12 місце за кількістю забитих голів серед усіх команд АПЛ (за xG — 10 місце)? Видовище і динаміка — це бути у топ-5 найгірших команд за очікуваними пропущеними голами (більше мали пропустити тільки Вест Гем, Бернлі, Шеффілд Юнайтед та Лутон)?

За показником очікуваних набраних очок (xPTS), наприклад, умовні Арсенал, Ман Сіті та Ліверпуль так і мають бути в топ-3, а Крістал Пелес — 14-им, що відповідає реальності та говорить про закономірне положення цих команд у таблиці з урахуванням рівня їхньої гри у цьому сезоні. Що було б з Манчестер Юнайтед, якби не банальне везіння та сейви Андре Онана? Цифри говорять, що "видовищна та динамічна" команда Еріка тен Гага награла у цьому сезоні АПЛ "аж" на 15 сходинку у турнірній таблиці... Добре, навіть з урахуванням двох матчів у запасі МЮ у порівнянні з переважною більшістю команд Прем'єр-ліги та потенційних двох перемог у них, це у найкращому випадку мало б бути 12 місце...

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Олівер Гласнер. Так, на перемогу Крістал Пелес пропонується коефіцієнт 2,37, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 2,94. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн, Андерсен, Річардс — Муньйос, Вортон, Г'юз, Мітчелл — Аю, Матета, Олісе Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Каземіро, Еванс, Далот — Еріксен, Мейну — Антоні, Бруну Фернандеш, Гарначо — Гойлунн Не зіграють: Джонстоун, Дукуре, Франса, Лерма, Голдінг — Маласія, Лісандро, Варан, Магвайр, Шоу, Лінделеф, Камбвала, Мактоміней, Марсьяль Під питанням: Езе — Рашфорд, Еванс ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА прогноз 2:1

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