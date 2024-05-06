Англія

За нідерландцем уважно стежать.

Правий фулбек міланського Інтера та збірної Нідерландів Дензел Думфріс найближчого трансферного вікна може змінити клубну прописку.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, 28-річним нідерландцем цікавляться кілька клубів АПЛ серед яких є Манчестер Юнайтед. Сам футболіст хоче приєднатися саме до "червоних дияволів".

Зазначається, що ймовірність такого трансферу буде вищою, якщо на чолі "манкуніанців" залишиться співвітчизник Думфріса Ерік тен Гаг, який високо оцінює рівень захисника "нерадзуррі".

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею 3,2 млн. євро (брутто) на рік. Трансфермаркт оцінює його у 27 млн. євро.

Цього сезону Дензел Думфріс відіграв за Інтер 34 матчі, забив три голи та віддав шість результативних передач.