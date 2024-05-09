Півзахисник Арсеналу Жоржиньо залишиться у своїй команді як мінімум ще на один рік. 
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "каноніри" скористаються опцією в контракті і продовжать угоду італійця до літа 2025 року. 
Зазначається, що наступний сезон напевно стане для Жоржиньо останнім у складі Арсеналу, адже клуб більше не збирається продовжувати з ним контракт. 
Не виключено, що 32-річний півзахисник покине команду влітку, якщо "каноніри" отримають вигідну пропозицію. Раніше Жоржиньо пов'язували з поверненням до італійської Серії А. 
У нинішньому розіграші АПЛ італієць відзначився двома результативними передачами. 