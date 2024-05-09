Англія

32-річний футболіст проведе ще один сезон на Емірейтс.

Півзахисник Арсеналу Жоржиньо залишиться у своїй команді як мінімум ще на один рік.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "каноніри" скористаються опцією в контракті і продовжать угоду італійця до літа 2025 року.

Зазначається, що наступний сезон напевно стане для Жоржиньо останнім у складі Арсеналу, адже клуб більше не збирається продовжувати з ним контракт.

Не виключено, що 32-річний півзахисник покине команду влітку, якщо "каноніри" отримають вигідну пропозицію. Раніше Жоржиньо пов'язували з поверненням до італійської Серії А.

У нинішньому розіграші АПЛ італієць відзначився двома результативними передачами.