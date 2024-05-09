Англія

Поки що невідомо, чи зможуть англієць з аргентинцем допомогти своїй команді в її наступному матчі.

Центральний захисник Лісандро Мартінес і лівий вінгер Маркус Рашфорд знову тренуються з основною командою Манчестер Юнайтед, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Аргентинець вибув після виїзного матчу проти Брентфорда (1:1) у 30 турі АПЛ (30 березня) через розтягнення гомілки, яке він отримав під час тренування манкуніанців. З того часу 26-річний гравець пропустив сім поєдинків МЮ.

Протягом поточного сезону Мартінес взяв участь лише в 11 матчах своєї команди у всіх турнірах, відзначившись асистом.

Англієць травмувався у ході зустрічі з Ковентрі Сіті у півфіналі Кубка Англії. Він був вимушений залишити поле на 90+7 хвилині поєдинку на Вемблі Стедіум, за рахунку 3:3. Відсутність Рашфорда не завадила манкуніанцям дістатися фіналу після успіху в серії пенальті (4:2). Гравець пропустив три наступні матчі МЮ.

Під час нинішньої кампанії 26-річний нападник взяв участь у 40 поєдинках манкуніанців у всіх турнірах, відзначившись 8 голами і 5 асистами.

Очікується, що у п'ятницю, 10 травня, головний тренер Ерік тен Гаг повідомить, чи зможуть Лісандро і Маркус допомогти Манчестер Юнайтед у наступній зустрічі.

Нагадаємо, у неділю, 12 травня, на стадіоні Олд Траффорд гостюватиме Арсенал. Матч розпочнеться о 18:30 за київським часом, а на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція.